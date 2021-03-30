逾400萬人次接種 新州放寬集會人數上限

天氣轉暖，州府鼓勵民眾於戶外進行社交活動。(美聯社)

州長墨菲29日宣布放寬戶外聚集的人數限制，從原本的25人增加到200人；可容納2500人的室內場館上限從10％增加到20％；室外場館人數上限從15％增加到30％。此舉將有助於大型音樂會、演唱會和球賽的重新開啟。

墨菲指出，放寬室外限制的原因是隨著天氣的轉暖，希望民眾盡可能在戶外進行社交活動；室內聚會上限則將維持在25人，「無論室內外，所有參與者和觀眾都必須遵守公共衛生規定，尤其是室內，必須戴口罩。」

在戶外進行宗教或政治活動、喪葬、追悼會和婚禮的聚集人數則沒有上限。新州 29日報告3174例新增確診，並有16人染疫死亡。

新州目前已為超過400萬人次接種疫苗 ，其中147萬人已完成全部兩劑接種。大西洋醫療(AtlantiCare)將於3月30日、4月1日和4月3日，開啟三天的大規模疫苗接種註冊，提供3萬1000劑疫苗。符合資格者需在Atlanticare創建一個帳戶後註冊，以便下周在大西洋城會議中心的疫苗站接種；預約網址：vaccination.atlanticare.org。

新州本周起開放更多人預約疫苗接種，包括餐館、超市和雜貨店員工、糧食生產、農業和糧食分配、養老和護理、倉儲物流、社會服務支持人員、選舉人員、旅遊業者、醫療供應鏈、郵政 和運輸服務、牧師、司法系統工作者等。