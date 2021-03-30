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新州聯合數千人遊行 高呼「停止仇恨亞裔」

記者謝哲澍／新澤西州報導
博根郡「停止仇恨亞裔」遊行。(華人聯合總會提供)
博根郡「停止仇恨亞裔」遊行。(華人聯合總會提供)

全美超過60個城市上周末以集會遊行，抵制種族仇恨。新州多市鎮也舉行聲勢浩大的「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)集會和遊行，包括博根郡、愛迪生、普林斯頓、密爾本等地，數千居民加入，譴責針對亞裔的暴力和歧視

來源：新州華人聯合總會

博根郡在華盛頓橋附近的李堡市(Fort Lee)舉行集會，當地的華裔中學生高唱美國國歌，一名女孩打出的「不可忽略」格外吸睛，下面一行小字「FxxK your bad day」，抨擊亞城警方發言人此前為槍手找藉口的言論。

新州華人聯合總會、新州中國日、新澤西福建同鄉會、李堡華聯等各社團成員數百人的遊行隊伍，沿著Park Avenue前進，一路高喊「停止仇恨亞裔」、「我們也是美國人」，並吸引各族裔居民支持。

一名女孩打出的「不可忽略」格外吸睛，下面一行小字「FxxK your bad d...
一名女孩打出的「不可忽略」格外吸睛，下面一行小字「FxxK your bad day」，抨擊亞城警方發言人此前為槍手找藉口的言論。(讀者提供)

普林斯頓集會在圖書館門前的Hinds Plaza舉行。集會組織者指出，針對亞裔的系統性歧視和偏見，長期以來一直沒有得到解決，且被主流社會所忽視，「幾代亞裔美國人都在努力工作，並為社區貢獻，但卻不斷遭受暴力和歧視。期盼所有人團結，採取行動並做出改變。」

密爾本「停止仇恨亞裔」集會。(讀者提供)
密爾本「停止仇恨亞裔」集會。(讀者提供)

密爾本集會得到包括當地眾議員、市長、學區總監、高中校長以及學區委員會的支持。在不同族群老少參與的遊行隊伍裡，和標語錯落充滿激情的演講會場中，華人社區也傳達自己的心聲。組織者表示，亞裔維權需要長期奮鬥，不會因為一次活動馬上有所改變，「但毫無疑問這次集會在華裔居民的團結合作下，成為成功的開頭。」

普林斯頓「停止仇恨亞裔」集會。(讀者提供)
普林斯頓「停止仇恨亞裔」集會。(讀者提供)

新澤西華人聯合總會(UCAANJ)主席林潔輝譴責種族主義和各種形式的仇恨、偏見和歧視，「所有亞裔團結一致，反對仇恨，仇外心理和暴力，不能容忍對任何少數群體的暴力行為。」

UCAANJ要求聯邦政府，地方執法機構和社區領導人必須立即採取行動，以應對反亞裔犯罪的激增趨勢，並確保亞裔和企業的安全。

亞裔 遊行 歧視

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