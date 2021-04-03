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未雨綢繆 才能入土為安 歡迎加入非營利組織KASMA賻儀金互助計劃！

新澤西訊

  據公開資料顯示，美國喪葬協會（NFDA）曾公布美國人均基礎喪葬開銷為$7,360，這一數字並不包含購置棺材、骨灰盒、墓地及附加服務費用。然而，隨著近年來各項社會成本的不斷攀升，實際人均喪葬費用也在這一基礎上有所增加。日前，就有媒體細數了「入土為安」過程中的開支明細，以便讓民眾做好心理準備。其中，基本開支包括：喪禮策劃、許可證及法律文件、遺體存放、火葬場安排、墓地購置等。過程中，遺體準備、設施使用、人工服務費、交通運輸安排、火化服務、殯葬用品等也會被分解為若干不同收費標準的細目，需要逝者家屬進行選擇支付。譬如說“遺體準備”會細化為：遺體清潔、防腐處理、冷藏、美容、解剖遺體特別護理等。如果想進一步提升悼念感，殯儀館還會與其他服務機構合作進行花卉定製、訃聞刊發、牧師及演奏者邀請等，而這些都要進行額外付費。

  由此可見，即便逝者不想給親屬增添負擔，其驟然離去也在所難免產生一筆不小的費用。目前，針對這一社會問題，有非營利機構就出台了相關「賻儀金互助計劃」，旨在倡導民眾提前進行喪葬規劃，豁達面對人生落幕，給自身晚年安全感的同時，也減輕親屬在悲痛之餘所要承擔的實際開銷。

  總部位於紐約法拉盛的KASMA（Korean American Senior Mutual Association）正是為亞裔耆老提供賻儀金互助計劃的非營利組織。政府正規註冊，自有實體辦公，目前會員高達5,000人以上。KASMA對會員體驗非常重視，精簡入會流程，無需健康檢查，提供正式文件簽署作為契約保障。凡加入其賻儀金互助計劃的62歲至76歲的老人，按合約章程履行義務，在離世時將根據下列標準在互助會基金中優先支付賻儀金：自加入之日起1年以上未滿2年死亡時，支付相應金額的20%（約$3,000）；自加入之日起2年以上未滿3年死亡時，支付相應金額的40%（約$6,000）；自加入之日起3年以上未滿4年死亡時，支付相應金額的60%（約$9,000）；自加入之日起4年以上未滿5年死亡時，支付相應金額的80%（約$12,000）；自加入之日起5年及以上死亡時支付相應金額的100%（約$15,000）。賻儀金雖然不是巨額數字，但是一份愛心誠意，足以抵銷大部分開支，也能讓會員儘快入土為安，在人生落幕時刻仍彰顯個體獨立的尊嚴。

  如對上述計劃感興趣，歡迎致電了解詳情。聯繫電話：908-922-7018 李先生（通國、粵、英語）；新州辦公地點：7 Broad Ave. Suite 206, Palisades Park, NJ 07650；紐約辦公地點：3506 Leavitt St, Flushing, NY 11354。在此，祝願所有耆老喜樂安康！

美國 紐約 亞裔

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