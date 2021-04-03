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風水寶地~蓮花山陵園 緬懷逝者旺子孫

紐約訊

  在中華民俗中，人被視為父精母血的結合體，乃陰陽交合之果。人的肉體會消亡，但人的氣魂不會消散。在風水上來講，優質墓地不僅足以彰顯後人對逝者的尊重與緬懷，也對子孫後代有福澤庇佑之妙用。此外，在現代化市場經濟中，隨著優質土地的稀缺，墓地更被視作長線看漲的投資品。因此，提前將身後事安排妥善，依自己的意願選擇處理，不但是為自己著想，也能減少後輩困擾與紛爭，是對自己人生及親人負責的態度。

  無庸置疑，在華人眼中購置墓地“風水”至關重要。墓地風水的精髓在於“取勢”二字，即自然萬物的格局配合。古人雲，山為陽，水為陰，陰陽調和利萬物。由此可知，好的墓地必須要有“龍脈”，即能夠見到光的山。同時，好的墓地也要有“水”，這恰恰契合古語“山管人丁水管財”之說。當天時地運相合之時，方得絕妙陰宅。

  蓮花山陵園，位於紐約上州風景優美的碧斯球郡（Peekskill）地區。其乃大山龍行龍，分枝劈脈，疊湧而至，龍勢雄厚。穴星是由後龍、龍身起頂開帳，出脈緩緩曲動而落。到頭再劈脈、過峽起坡橫抽結仰面土體穴星。星體平方肥厚，穴唇闊厚有情，前案由虎砂起星轉欄，案外拖山為官星暗存，并且有數重朝山繞抱。四山環抱形似蓮花，穴坐花心，以蓮籽為案，明堂平正，可收本山隨龍之水到堂，堂氣圓聚，水口合法，實乃財丁俱旺富貴之局。因此，是不可多得的風水寶地。

  歡迎感興趣的朋友，與福緣風水服務公司林先生聯絡，電話：516-978-9889。其專業的講解、細緻周到的服務，會幫助客戶選購到優質的“壽穴”。另外，還有一片福地「澳山陵園」可供挑選，歡迎洽詢！

紐約上州 投資 華人

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