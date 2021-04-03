人間四月天 懷人最清明！瑪堡祿紀念陵園 獻上真誠的關懷

與自然風景融為一體的優美環境

有人問候的春天更加溫暖，有人關心的節日更加溫情！又逢清明，瑪堡祿紀念陵園誠心送上一份溫馨的祈禱，除了祝願往生者寧靜安息，更祝願每個家庭平安順遂。

成立於1997年的瑪堡祿紀念陵園，位於新澤西州 Monmouth一片美麗的土地上，是30多年來在新州 極少數獲得批准的最新公墓之一，總面積110英畝，遍佈2500棵樹木和150種本地木本植物，綠意漾然，環境優美，是難得的一處規畫完善，設計貼心的大型安葬寶地，據估計其尚未售出的墓地，足以服務社區一百多年，是探訪已故親人的和平之地，墓園的使命是為所有人在傷悲困難時期提供有效而真誠的關懷，且矢志在未來幾年內被評為新州第一公墓。

瑪堡祿陵園紀念館以個性化諮詢，靈活付款計畫，高尚優雅的綠化環境，文明祭奠，構建和諧成名。瑪堡祿尊重華人 傳統喪葬習俗，一週7天每天24小時隨時都有專員為您服務！

他們建議華人提前設想身後事，提早規劃以免到時因情緒和財務的狀況造成措手不及，徒留遺憾。例如預購家族墓地。提前規劃墓地財產為的就是買一份安心。陵園可提供分期付款模式，以最低的成本向您和您的家人保證最佳之選，確保您和心愛的家人不會有太重的經濟負擔，為人生的最後一項重要“投資”排憂解難。

瑪堡祿陵園提供各種喪葬模式，多種墓葬選項來滿足您的特殊需求：貼心細緻的的室內、風景秀麗的室外陵墓，和傳統的地下墓葬皆令人歎為觀止！一般土葬針對於心懷傳統的人，陵園提供並排的空間，彼此相鄰，不限購買數量。由設計師定制的美麗豪華室內、室外陵墓為客人們提供了可負擔的選擇，也可以代替傳統地下墓葬；家族墓地已成為家庭財產計畫的一部分，許多家庭希望儘早確保為後代親人提前解決後顧之憂。豪華陵墓配備與眾不同新理念設計和客戶私人定制設計，是唯一建造此類典雅建築並提供優惠價格的墓地。

隨著土地資源的消耗，人們也越來越重視逝者“身後事”的環保綠化，瑪堡祿陵園提供高大尚的室內/外的壁葬牆，一堵壁葬牆可安置幾十乃至幾百個逝者骨灰盒，存放量極大，又節約土地。壁葬的建築形式十分豐富，並放置在受保護的箱子中，非常安全。最大化空間利用的雙深度墓地則是將土地作最充份利用的另一種模式。

一份孝心，一份安心，歡迎訪問網站www.marlboromemorial.com預約參觀或洽詢。請電(1-888-Peace-Of-Mind) 或 (732) 970-9000，地址：361 Highway 79 Morganville，New Jersey 07751