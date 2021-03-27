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味全「我的媽媽」母親節繪畫賽 4/14截止

【本報訊】
活動二維碼。
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母親節將至，世界日報將再次與美國味全攜手合作，舉辦母親節繪畫比賽，本屆主題為「我的媽媽」，希望孩子將心裡的感恩，賦予在畫筆上，勾勒出對母親的愛。

參加者須以繪畫紙(限11乘14吋，橫豎構圖皆可設計作品。本屆比賽鼓勵使用線上投稿系統，步驟與詳情請參活動官網：bit.ly/weichuanwj。若選擇實體投稿，請於作品背後註明姓名、出生年月日、電話、地址、參加組別，寄至紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，若需退回畫作，請提供郵票及信封。

今年比賽分三組，分別為幼童組，四歲至未滿九歲；高童組，九歲至未滿14歲）；青少年組，14歲至未滿19歲。

主辦單位除提供優勝獎金、獎狀，前三名可獲獎盃一座。每組第一名獎金350元，第二名250元，第三名180元，第四名120元(限幼童組及高童組)，佳作獎60元。4月14日截止收件。

評選結果及優勝作品將訂於25月初在世界日報及活動官網公布。詳情請參考活動網站event.worldjournal.com或電洽：(718)746-8889分機6309。

世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月14日截稿。(主辦單位提供)
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月14日截稿。(主辦單位提供)

世界日報 美國 紐約

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