愛市市長助理 稱「中國病毒」社區促解雇

愛市居民抗議市長助理歧視言論。(讀者提供)

愛迪生(Edison)居民25日集會抗議市長藍奇(Thomas Lankey)最近任命的特別助理Nilesh Dasondi，針對亞裔社區的種族主義和侮辱性言論。

超過150位居民在市長籌款活動外抗議，高呼「制止仇恨」、「仇恨才是病毒」、「解雇Dasondi」和「藍奇下台」，同時舉著美國 國旗和標語「United We Stand」與海報等，譴責Dasondi在社交媒體平台上對華裔的攻擊言論。

Dasondi曾在社交網站發表「當心愛迪生市的中國 病毒」，以及「整個愛迪生都希望擺脫中國病毒」等言論。他還曾因移民欺詐和共謀洗錢在入獄六個月。

參加集會者包括印度文化協會創始主席Pradip Kothari、學區 委員施景渭、彭曉寒、Mohin Patel以及前學區委員會主席Ralph Errico、前市議員Sudhanshu Prasad等。愛迪生民主黨主席巴賈亞(Mahesh Bhagia)指出，「藍奇雇用Nilesh Dasondi的判斷力之差令人難以置信，他對華人社區散布了太多的仇恨和偏見。」

一名抗議者說，重要的是要表明不會容忍對任何社區成員的有害評論，促進包容與和平是社區成員的道義責任。