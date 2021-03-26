新州下學年不允許遠程教學 若疫情再爆會重新審視

州長墨菲表示，秋季開學，將不再提供網課。(美聯社)

新州公校 何時重開校園是師生、家長關注的熱點問題。州長墨菲24日表示，全州公校學校將在秋季恢復面對面傳統課程，且不允許部分家庭因擔心疫情而選擇線上學習。

墨菲回答記者提問時明確表態，州政府不希望保留遠程教學的選項，「希望從周一到周五、面對面，在每個學區 、學校進行。當然，如果疫情再次爆發，會重新審視，但是截至目前，答案是否定的。」

新州政府期望所有學校在9月讓學生「安全且負責任地」返回教室。根據聯邦疾病防治中心(CDC)的最新指導意見，大多數學校可以將教室的課桌距離保持在三呎，而非通常使用的六呎社交距離，新州也將採納這一做法。

截至周三，新州143個學區約9萬7000名學生已返回教室；534個學區超過83萬3000名學生正在接受線上和線下結合的雙軌教學；44個學區的12萬1600名學生採用混合教學模式；90個學區30萬2000學生則繼續上網課。

根據衛生廳統計，新州公校報告了205起校內傳播事件，導致本學年947名師生或員工感染。這些數字不包括被認為在學校外感染的學生或教職員工，或無法確認為校園內的病例。

新州25日報告3469例新增確診，單日38人染疫死亡。新州過去七天平均新增病例回升，墨菲督促民眾保持警惕，並表示近期將不會再放鬆防疫規定。