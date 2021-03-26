我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

新州下學年不允許遠程教學 若疫情再爆會重新審視

記者謝哲澍／新澤西州報導
州長墨菲表示，秋季開學，將不再提供網課。(美聯社)
州長墨菲表示，秋季開學，將不再提供網課。(美聯社)

新州公校何時重開校園是師生、家長關注的熱點問題。州長墨菲24日表示，全州公校學校將在秋季恢復面對面傳統課程，且不允許部分家庭因擔心疫情而選擇線上學習。

墨菲回答記者提問時明確表態，州政府不希望保留遠程教學的選項，「希望從周一到周五、面對面，在每個學區、學校進行。當然，如果疫情再次爆發，會重新審視，但是截至目前，答案是否定的。」

新州政府期望所有學校在9月讓學生「安全且負責任地」返回教室。根據聯邦疾病防治中心(CDC)的最新指導意見，大多數學校可以將教室的課桌距離保持在三呎，而非通常使用的六呎社交距離，新州也將採納這一做法。

截至周三，新州143個學區約9萬7000名學生已返回教室；534個學區超過83萬3000名學生正在接受線上和線下結合的雙軌教學；44個學區的12萬1600名學生採用混合教學模式；90個學區30萬2000學生則繼續上網課。

根據衛生廳統計，新州公校報告了205起校內傳播事件，導致本學年947名師生或員工感染。這些數字不包括被認為在學校外感染的學生或教職員工，或無法確認為校園內的病例。

新州25日報告3469例新增確診，單日38人染疫死亡。新州過去七天平均新增病例回升，墨菲督促民眾保持警惕，並表示近期將不會再放鬆防疫規定。

新州 學區 公校

上一則

馬州允學生課堂3呎社交距離 但成年人仍要保持6呎

下一則

反仇恨亞裔維權遊行 費城本周連辦三場

延伸閱讀

新州「偏見行為」最常見吐口水 亞裔受害者增82%

新州「偏見行為」最常見吐口水 亞裔受害者增82%
遏止仇恨 州檢加強執法、籲積極舉報

遏止仇恨 州檢加強執法、籲積極舉報
蘇諾瑪縣酒莊「夢幻工作」 月薪萬元還能免費喝酒1年

蘇諾瑪縣酒莊「夢幻工作」 月薪萬元還能免費喝酒1年
單日新增確診冠全美 新州開放計畫可能暫踩煞車

單日新增確診冠全美 新州開放計畫可能暫踩煞車
新州疫情回溫 近期不放寬限令

新州疫情回溫 近期不放寬限令
加州變種流竄 新澤西州日增病例冠全美 暫停重開

加州變種流竄 新澤西州日增病例冠全美 暫停重開

熱門新聞

「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
費城北部尼斯頓（Nicetown）社區Hot Pot Cuisine附近一座出租大廳內外，約凌晨3時45分爆發槍擊案，1死5傷。(截自谷歌地圖)

費城非法大型集會槍擊 1死5傷 150人驚慌逃命

2021-03-20 19:37
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）

餐館商店學這招 刁客也會乖乖戴口罩

2021-03-21 20:17
31歲的徐瑞為堪薩斯州議會有史以來第一位華裔州眾議員。(徐瑞臉書)

堪州首位華裔議員 酒吧內遭質問是否帶病毒並威脅施暴

2021-03-24 11:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線