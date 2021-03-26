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保險公司涉刪改疫情條款 新州醫院提告

記者謝哲澍／新澤西州報導
醫護人員在疫情中承擔高度風險。(美聯社)
醫護人員在疫情中承擔高度風險。(美聯社)

新州最大的醫療系統羅伯森巴拿巴斯醫療(RWJBarnabas Health)，日前向埃塞克斯郡高等法院提起訴訟，指蘇黎世美國保險公司(Zurich American Insurance Company)違反合約，企圖拒絕承擔該醫療系統在疫情中蒙受的損失，金額高達25億元。

根據訴訟，RWJBarnabas因新冠疫情損失慘重，1000多名患者和醫護人員感染，並且有九名工作人員死亡。由於取消外科手術，旗下醫院損失巨額收入，且許多醫療設備損壞、丟失或無法再次使用，但蘇黎世美國保險公司刪改保險條款試圖逃避賠付。

訴訟稱，蘇黎世向RWJBarnabas出售了其「蘇黎世EDGE醫療保險」(Zurich EDGE Healthcare Policy)，承諾每次賠付上限25億元，並承擔冠狀病毒等疾病引起的損害賠償。該承保範圍自2019年10月1日至2020年10月1日有效。

然而蘇黎世此後刪除了條款中的「病毒、致病或致病因素」(virus, disease causing or illness causing agent)一詞，稱該載體包括污染物(contaminants)，僅限由煙、蒸氣、煙灰、酸或其他化學物質引起的刺激物。

RWJBarnabas在新州擁有11家急診醫院，員工3萬2000人。醫療系統在聲明中稱，提起訴訟是為了保護權利，以便將來與保險公司談判，雙方目前都不評論正在進行的訴訟。

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