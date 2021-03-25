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要求員工避談白人至上主義 費城圖書館培訓惹議

記者謝哲澍／綜合報導
圖為去年費城非洲裔維權示威。(美聯社)
圖為去年費城非洲裔維權示威。(美聯社)

費城圖書館日前對員工進行多元培訓，不料培訓者語出驚人，要求員工避免使用白人至上主義(white supremacy)和系統性種族歧視(systemic racism)等辭彙，稱這些辭彙被「濫用」，引發爭議。

DiverseForce機構的非洲裔培訓官Brandi Baldwin，被指在培訓中對約200名圖書館員工說，使用白人特權(White privilege)等辭彙是一種迷思，「針對某一種族是錯誤的，少數族裔人群同樣可能引發多樣性問題，並非所有不平等都由白人引發。」

Baldwin有天普大學(Temple University)教育領導學博士，目前在賓大沃頓商學院(Wharton School)教本科生商務溝通課程。她是DiverseForce機構所聘請的第三方培訓官之一。

圖書館管理員Perry Genovesi指出，Baldwin的培訓內容並非完全錯誤，其中包括一些溝通、合作和報告制度和技巧很有幫助，但一些爭議內容不適合圖書館的此次培訓，「對於數十年來為非洲裔民權奮鬥的費城人而言，這些內容脫離了現實。」

圖書館社區組織者Andrea Lemoins說，Baldwin不理解聽眾，「她說白人特權並不存在，這完全是種族歧視。」

圖書館平等與多樣性負責人Guy Sims表示，在首次培訓結束後，圖書館已要求DiverseForce對其餘的兩場培訓做出改變。

圖書館 種族歧視 費城

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