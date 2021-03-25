亞裔反仇恨集會 新州本周末繼續

新州 上周末多市鎮舉行「停止仇恨亞裔 」集會，本周六將在博根郡、愛迪生、普林斯頓等地繼續。

●愛迪生市將於27日中午12時舉行，起點為愛市皇冠假日酒店(Crowne Plaza Hotel Edison, 2025 Lincoln Hwy., Edison, NJ 08817)，遊行 至市政府門前的帕帕亞尼公園(Papaianni Park, 100 Municipal Blvd, Edison, NJ 08817)。

●普林斯頓將於27日下午1時至3時，在公共圖書館門前的Hinds Plaza舉行集會。地址：Sylvia Beach Way, Princeton, NJ 08542。

●博根郡亞裔諮詢委員會(Bergen County Asian American Advisory Board)攜手亞裔社團，27日下午2時在華盛頓橋附近舉行集會和遊行。

新州華人聯合總會、新州中國日、新澤西福建同鄉會等將參與，呼籲更多華二代、華三代分享心聲。參與可聯繫：(917)886-7101、(201)757-3787。集會具體地點：2030 Hudson St, Fort Lee, NJ 07024，停車場地址：256 Park Avenue, Fort Lee, NJ 07024。