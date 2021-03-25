德拉瓦沈浸式中文課突喊停 家長抗議

林登丘小學的沈浸式中文課突遭校長取消，引起家長反彈。(記者張慧嬋╱攝影)

林登丘(Linden Hill)小學四年前開始獨特的沈浸式教育 中文課(Chinese Immersion Program)受到不少中美家長的青睞，有些人特地為子女教育搬到該學區。該校校長卜蕾蒂(Melissa Brady)19日毫無預警地通知家長中文課將取消，家長必須在25日前為孩子選擇下學期課程。此舉引起家長的反彈，23日學生、家長和支持者在校門前抗議不公平、不民主。

該課程學生每天有半天語文、數學、科學和文化課，完全用中文教學，使學生可以用中文無障礙溝通，為德拉瓦州的世界語文項目之一。學生從幼稚園學到12年級一氣呵成，林登丘小學四年前開始實施，學生從幼稚園到三年級都有，共有100多人，目前每年級各有兩個中文班。

此次校長突然喊卡，讓家長措手不及也很不諒解。至目前已有逾千名抗議者簽名。籌備此次活動的家長Fay Kennish和Bill Weisel 表示很喜歡孩子有機會學習第二種語言和文化，培養信心和社交能力。校長至少應先通知家長並溝通問題，採取應對措施，而不是臨時以學生沒興趣、教室不夠使用、報名人數不夠，學生中途要退出等理由就自行決定取消中文課。

熊琳（左）和（黃春其）兩人的孩子也是該校的中文課學生。(記者張慧嬋╱攝影) 呂建璋（左）和柳亞炯（右）也熱烈響應。(記者張慧嬋╱攝影)

今年的情況非常特殊，Fay表示學生中途退出主因疫情不能到學校上課，雲端 教學有困難但可以解決。尤其是最近亞裔 接連受歧視攻擊，校長此舉實在不宜。在輿論和家長的壓力下，校長表示25日舉行雲端會議。