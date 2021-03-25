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遏止仇恨 州檢加強執法、籲積極舉報

記者謝哲澍／新澤西州報導
州長亞裔反歧視圓桌會議。(Zoom)
州長亞裔反歧視圓桌會議。(Zoom)

亞城槍擊案引發全美對於亞裔社區的關注，新州州長墨菲本周召開網路圓桌會議，亞裔立法者、社區人士等加入探討。檢察長吉沃(Gurbir Grewal)承諾更頻繁地公布仇恨犯罪統計數據，並呼籲亞裔社區成員積極舉報。

韓裔眾議員金安迪(Andy Kim)在會議上說，五歲的兒子從學校回來後懵懂地告訴他，自己在學校被叫做「中國男孩」(China boy)，「可我明明是澤西男孩(Jersey boy)。」

金安迪說，他對此感到震驚而又心碎，「我的辦公室一直致力於處理歧視和仇恨亞裔的問題，但亞裔的聲音很難被聽見。」

圓桌會議參與者還包括愛迪生(Edison)前市長崔俊(Jun Choi)、亞裔平權人士Mary Pan，和反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)地區主管Scott Richman。

吉沃表示，他對於亞裔受到仇恨和歧視感同身受。作為一位裹著頭巾的印度裔錫克族(Sikh)，吉沃在九一一事件後曾被人喊賓拉登，「我很遺憾看到種族主義再次抬頭。」

吉沃承諾其辦公室將進一步致力於打擊仇恨犯罪，並將與全州21個郡檢察官合作，加強與亞裔社區的交流。他也呼籲受到偏見對待的亞裔居民積極舉報，僅需上網填寫報告表即可，可要求匿名。舉報網站：https://bias.njcivilrights.gov/en-US/。

亞裔 歧視 仇恨犯罪

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