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新州「偏見行為」最常見吐口水 亞裔受害者增82%

記者謝哲澍／新澤西州報導
圖為上周末反對仇視亞裔的示威遊行現場。(記者謝哲澍╱攝影)
圖為上周末反對仇視亞裔的示威遊行現場。(記者謝哲澍╱攝影)

州檢察長吉沃(Gurbir Grewal)23日公布年度偏見行為報告(Bias Incident Report)，顯示新州去年總共記錄1441起偏見行為，創下歷史新高。針對亞裔的偏見行為有71起，比前一年飆升82%；亞裔立法者稱未來該情況可能會更糟。

州長墨菲在報告中回顧去年新州的仇恨犯罪，指針對亞裔的偏見行為「可恥且令人厭惡」，但數量飆升並不令人意外，「我們看到各種跡象，亞裔社區受到排擠和針對，在街頭受到辱罵甚至攻擊。」

根據報告，去年受到偏見對待者除亞裔外，還包括非洲裔(682次)、猶太裔(298次)、性少數群體(202)和西語裔(102次)，官方承認報告數量並不完整。

新州去年針對華人的偏見和仇恨行為頻發。吉沃表示，針對亞裔的偏見行為，最常見的是吐口水、喊叫「滾回自己的國家」，以及錯誤指責他們要為新冠疫情負責。

新州萬克福(Wyckoff)市一家中餐館去年10月遭到塗鴉，窗上被寫上新冠病毒(coronavirus and COVID-19)，並在路邊寫有「滾回中國」(Go home to China)字樣。警方調查認為事件原因基於餐廳和店主的族裔，但並未逮捕任何人。

亞裔倡議組織Jersey Promise聯合創始人、愛迪生前市長崔俊指出，亞裔長期處於沉默、被忽視甚至扮演替罪羊的角色，而如今亞裔社區正逐漸覺醒，「我從未看過這麼多亞裔發聲」。

韓裔國會眾議員金安迪(Andy Kim)卻不樂觀，表示過去一年針對亞裔的偏見行為暴增，並警告情況可能變得更糟，「仇恨不會跟著疫情消失，隨著美中關係趨於緊張並逐步升級，仇恨亞裔的情況可能加劇。」

報告詳情：https://www.nj.gov/oag/dcr/downloads/2020-NJ-Bias-Incident-Reporting.pdf。

亞裔 新州 疫情

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