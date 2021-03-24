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賓州防疫開綠燈 費城不跟進 市衛生局長：過度鬆綁不合理

記者謝哲澍／綜合報導
疫苗預約系統遭濫用，費城取消上萬預約。(美聯社)
疫苗預約系統遭濫用，費城取消上萬預約。(美聯社)

費城疫情回溫，市府周二表示，4月4日將不會跟隨州府大幅解禁腳步，僅略開放室內商業會議可提供餐飲，戶外派對上限250人。

費城23日新增533例確診，上周單日平均新增400例，確診率6.1%；前一周為287例、5.4%。住院人數也從月初的203人增至318人。

市衛生局長Thomas Farley指各地病例仍在上升，目前過度鬆綁並不合理。他對未來數月感到樂觀，但風險仍未散去。

州長沃爾夫日前下令餐廳堂食可開放至75%容量，也可點酒不點餐，晚間11時後仍可繼續點酒，健身房、賭場及其他娛樂場所，容量均放寬至75%。室內聚會上限從15%增至25%，室外則從20%增至50%。為疫期至今最大幅度解禁。

費城市府23日宣布取消賓州會議中心聯邦疫苗接種站的全部1萬1000筆首劑疫苗接種預約。由於電子預約系統漏洞遭濫用，該中心未來三周的全部3萬人次的首劑接種預約或將全部取消。

衛生局指，取消預約的原因是已施打首劑者，大量轉傳預約鏈接二維碼(QR code)給不符合條件者用於首劑預約。該站點本周僅施打第二劑，官員強調，若非來施打第二劑，都會被當場拒絕。被取消第一劑接種的符合條件人群，應立即註冊下一次接種。

該站4月11日將重新開始施打首劑疫苗，但僅限於嬌生疫苗，無需第二劑。

疫苗 費城 解禁

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