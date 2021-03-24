在家工作更靈活、效率更高 疫情或永久改變通勤上班型態

在家上班省去通勤時間與支出，受許多人支持。(SEPTA臉書)

新冠疫情 改變了許多行業，或許也將徹底改變新州 居民的工作方式。新州商會(Chamber of Commerce)主席Tom Bracken指出，企業瞭解到遠程溝通和工作可以提高效率，這種模式或許將永久保持下去。

業內人士認為，遠程辦公是企業在數位化轉型中的產物，而疫情加速這個過程。勞工統計局數據顯示，在疫情發生前，約8%每周至少一天在家上班 ，2017年至2018年，這一數字僅為2.5%。

新澤西商業工業聯盟(New Jersey Business and Industry Association)主席Michele Siekerka指出，許多公司很早就意識到，員工在家中工作效率更高，「下一代人希望工作時間更具靈活性，將成為趨勢。」

對於許多新州居民，在家上班也意味著省下往返城市的時間與開支。華人聚居的東布朗士維克，往日繁忙的車站因疫情顯得冷清。住在該市的劉先生表示，疫情爆發後不用去紐約的公司，「除了停車費和通勤費用，最重要的是終於不用每天花這麼多時間，希望疫情過後還能繼續在家上班。」

不過對於員工而言，遠程辦公並非全然是好事。缺少面對面社交和近距離團隊合作，不少人們渴望聚在一起，重現疫情前那樣鮮活的交談，從同事身上獲得能量。

此外，一旦遠程辦公成為常態，公司可以從任何地方聘人，將加重員工的競爭壓力。對於政府而言，也可能失去辦公樓相關稅收。