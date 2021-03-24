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交通壓力+影響環境 新州倉庫暴增惹民怨

記者謝哲澍／新澤西州報導
圖為愛迪生市的亞馬遜配送中心。(谷歌地圖)
圖為愛迪生市的亞馬遜配送中心。(谷歌地圖)

新州近紐約、費城，是聯通美東各州的必經之地，又有機場、港口，新冠疫期隨著網購和快遞需求，倉庫、物流中心快速增加，所帶來的交通壓力和環境影響也招惹民怨。

自去年12月以來，漢彌頓(Hamilton)規畫委員會已批准了五處倉庫申請，另有兩處申請中。市長馬丁(Jeff Martin)表示，高速公路附近的社區建立倉庫和配送中心的公司，疫期高速增長，「人們在網上訂購更多商品，需要建設更多配送中心。」新倉庫的稅收每年約增260萬元，「帶來就業機會及收入，也穩定學區預算。」

社區團體Stop Hamilton Twp Overdevelopment反對過度開發，當地居民麗莎·林科斯基(Lisa Linkowsky)指，醜陋的倉庫毀掉美麗的城鎮。新建倉庫帶來卡車和拖車，一些公路狹窄，難以容納這類車輛，已經有許多交通事故，「交通擁擠、林地被毀。一些人對此無動於衷，覺得不是自己後院。但這是花園州，不是倉庫州」。

地方政府很難抵擋稅收和就業機會的誘惑，企業在倉庫選址時往往也將環境和社區因素考量放在末位。居民Kathleen Karch擔心新州部分市鎮將成為工業物流園區。

華人聚居的愛迪生市，近期也新建了數個倉儲中心，包括兩座亞馬遜(Amazon)配送中心，位於華人集中的27號公路與287公路交叉區域。該地區本就有好市多(Costco)和沃爾瑪(Walmart)超市，新建的倉儲中心令區域交通壓力陡增。

居住在附近的張女士表示，自從配送中心啟用以來，交通高峰時期從27號路轉到287公路的路口經常塞車，回堵至好市多超市前，「多了很多貨櫃車，阻擋駕駛視線，不少事故在這個路口發生。」

對於居民的意見，亞馬遜稱已調整員工工作時間以避開交通高峰。公司並回饋社區，包括此前向密德薩士郡捐贈300個Kindle閱讀器，以及3萬元的電子書。

就業 亞馬遜 華人

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