費城 鄧氏保險事務所在華埠及東北區竭誠為您服務

為方便服務費城 東北區的華人客戶，鄧氏保險 事務所特於費城東北區設立辦公室，加上華埠辦公室，為華社提供更好的服務。

鄧氏保險事務所已服務費城僑胞近三十年，主要經營汽車、房屋、商業、人壽保險。鄧氏保險直接代理AAA Mid-Atlantic，Nationwide，Erie, Travelers, Hartford，Seneca, Progressive等二十多家保險公司，可為顧客提供多種選擇。

鄧氏保險事務所秉持信譽至上、服務第一的宗旨服務大費城地區僑社，獲得僑胞的支持和信任，鄧氏保險的鄧照華先生及同仁表示衷心感謝。

鄧氏保險東北區辦公室位於1號公路與Cottman Ave 交界處，靠近長城超市，辦公樓的停車

場可免費停車，歡迎廣大僑胞惠顧。費城華埠地址：1011 Arch St. Phila， Suite101 , PA 19107，電話：215-829-4438 ，微信 號 ldins1；費城東北區地址: 2824 Cottman Ave, Suite 3, Phila， PA 19149 電話:215-904-5188 ，微信號 ldins2。