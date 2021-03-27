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美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

免疫雙倍提升 時刻保持防禦力日本自然醣褐藻糖膠AHCC

紐約訊

  免疫系統是人體的自然防禦機制，它能抵禦外來的病毒和病菌入侵。改善和提升人體的免疫系統，您便可以時刻保持防禦力。

  有調查指出，超過 90%的成年人，每天蔬果攝取量不足，引致腸道健康失去平衡。腸道明明是消化器官，為什麼和免疫有關呢？腸道的天賦使命是消化和吸收，不過，別忘了腸道同時也是最骯髒的地方，每天無數的病菌、毒素都在入侵人體內。所以，身體在設計防禦系統時，會把大量的免疫細胞配置在腸道內，保護腸道黏膜的安全。因此，高達80％的免疫系統活動發生在腸道內，當腸道的健康平衡，人體的免疫力才會好，更能減低疾病和阻止壞細胞的生成。

  攝取不同的天然營養品能對人體免疫有幫助。當中從褐色海藻萃取的褐藻糖膠 (Fucoidan) 是水溶性膳食纖維，能促進腸內益生菌生長，強化腸道免疫力，維護腸道健康。1996年的第55屆日本重症學會中，首次發表了褐藻糖膠具有驚人研究成果。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠能抑制惡性細胞生長和轉移，甚至凋亡，能刺激腸道免疫細胞的活性，從而提升免疫力，減輕化放療引起的副作用。褐藻糖膠更能穩定血糖，清除血管壁上的壞膽固醇，減低心臟疾病風險。

  另外，從蘑菇的菌絲體萃取的AHCC被公認為最好的免疫激活成份之一。AHCC於1989年由東京大學和阿明諾化學株式會社共同研究開發。研究顯示，AHCC能直接激活白血球並提升免疫細胞活性。東京大學的研究者更發現，AHCC增加了人體的自然殺手細胞（NK）的活性，同時還加強了淋巴細胞殺手和細胞因子（干擾素、IL-12、TNF-α）的功效。

  自然醣把褐藻糖膠和AHCC兩種最佳的天然成份結合，好讓人體的免疫力雙倍提升，更能減輕化放療引起的副作用、預防細胞病變、改善消化系統等。日本製造的自然醣褐藻糖膠AHCC產品，包含了兩種純度極高的褐藻糖膠精華，並結合了日本的AHCC和巴西蘑菇菌絲體萃取物。產品更通過美國FDA及USDA的嚴格進口檢驗，保證安全。自然醣褐藻醣膠AHCC客戶遍佈世界各地。客戶表示，化放療期間服用，能明顯改善食慾、精神和體力，舒緩治療副作用，免疫力也得到提升。

  自然醣明白你的需求，不管你身在何處，只要你到自然醣官方網站，你也可以輕鬆安全購買自然醣褐藻糖膠產品。公司提供免運費到美加、中港台。請今天立即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID: naturemedic或瀏覽網站www.naturemdc.com獲得更多優惠詳情。

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