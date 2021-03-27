SMG醫師團體協會2021老人醫療保險新計畫即將於3月底截止！

參加 SMG的NJ華人醫生。

火熱進行中的SMG醫療保險 重新註冊期，即將於03/31/2021截止，歡迎您趕緊搭上最後一班列車，加入新澤西 SMG高級醫療團隊！ SMG擁有HMO患者總數高達5萬人，擁有4300名主治醫師和專家的大型醫療團隊。目前，新澤西主治醫生和專家約為200名， PCP40名。由Medicare和Medicaid Services中心（CMS）認可的五星級（IPA）獨立執業協會！

SMG是協會醫生和家庭醫生組建的團體協會，既非保險公司，也不是一般醫療醫院。據悉，SMG全國有21家與SMG集團簽約的保險公司，新澤西佔3家; 分別是Well care 、 Humana 和 United Healthcare。

那麼加入SMG真的含義是什麼呢？例如，您需要申請一個類似WELLCARE 的合同健康保險計畫，並選擇一位保險覆蓋的SMG主治醫生作為PCP。因此，您需要一位與SMG簽訂健康計畫合同的Medicare保險代理人。如果從SMG的主治醫生那裡轉診，可以為患者提供保護和有效的治療。

現如今原始模擬紙轉介已逐漸退出了人們的生活，由電腦系統代替完成。患者無需登門拜訪醫生，大部分患者更傾向於不需要醫生推薦的PPO。但是，病患依然需要一位像主治醫生這樣的專業人士引導他們選擇正確的專科醫生。例如，老人使用許多相似的藥品是目前普遍現象。而這些用藥問題需要專業醫師提出更好的方案計畫。SMG專業保健系統可指導患者找到合適專家，減少就診次數，避免重複使用藥物。老人們的子女也無需擔心支付的稅額被浪費，他們將從中獲得更多的利益。

SMG系統通過所有醫生的集中式管理，減少多餘的治療，並對患者進行了監控式跟蹤，使他們能夠迅速獲得有效的治療。加入會員有三大好處：1，Covid-19特殊顯示器，通過電話快速推薦和快速授權， 如果您的醫生知道病人的病情可容易地通過電話接受轉診。2，SMG患者可迅速獲得手術批准。比如病人急需獲得MRI，或一個需等待兩周以上小型手術之類的授權，可通過主治醫生的批准，根據緊急程度，在1-4天之內幫助您獲得授權。3， SMG與美國 大型主流健康保險公司Well care＆Humana達成了良好的協議。除了可提供華人老年人所需要的西醫醫療以外，還有更多的輔助醫療，例如針灸/牙科/眼鏡/助聽器/ OTC /健身房等。您只需註冊Well Care或Humana Advantage計畫並選擇SMG的家庭醫生，就可以成為SMG的成員。

SMG不是健康保險公司，而是與多家保險公司簽約的醫師團體協會。如果您正在尋找附近的Medicare保險代理商，並且還有其他疑問，請致電SMG辦公室：201-944-6213，手機：201-994-5565