我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

新州疫情回溫 近期不放寬限令

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州疫情反撲，州長表示暫時不會再放鬆防疫規定。(美聯社)
新州疫情反撲，州長表示暫時不會再放鬆防疫規定。(美聯社)

新州22日報告2608例新增新冠確診，單日28人染疫死亡。新州過去7天平均新增病例回升，州長墨菲督促民眾保持警惕，並表示近期將不會再放鬆防疫規定，但安養院必須允許家屬入室探訪，以確定住戶的健康狀況。

距離州長墨菲頒佈居家避疫令已有一年，疫苗成為新州乃至全美重啟的關鍵。墨菲表示，他對疫苗護照(vaccine passports)持開放態度，但最終接種能否成為重啟經濟的關鍵依據，還取決於聯邦疾病防治中心(CDC)的說法。

新州目前已完成約350萬人次接種，占符合條件的人群數的18%。研究表明輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗對南非變種仍有效，只是效果減弱。

墨菲在被問到是否會區別對待接種過疫苗的民眾時，稱首先遵照CDC的指導意見。共和黨州長協會(Republican Governors Association)隨後發表聲明抨擊墨菲「踏入居民健康隱私雷區」；墨菲則反駁對方玩弄政治把戲。

除了疫苗外，新州安養院作為疫情重災區也備受關注。衛生廳長Judith Persichilli指出，目前全州近700家安養院「必須允許家屬直接入室探訪」，一旦管理方有所阻撓，家屬可致電(877)582-6995或上網nj.gov/ooie舉報。

疫苗 新州 聯邦疾病防治中心

上一則

台灣6僑團 聯合聲明譴責槍案

下一則

聖安東尼奧「停止仇視亞裔」活動 多元族裔參與

延伸閱讀

疫情反撲 新州單日新增確診全美第一

疫情反撲 新州單日新增確診全美第一
美墨湧最大移民潮 白宮措手不及

美墨湧最大移民潮 白宮措手不及
學區獲數十億聯邦資金 墨菲促新州學區重啟校園

學區獲數十億聯邦資金 墨菲促新州學區重啟校園
209例變異病毒威脅增 新州再延公衛緊急狀態

209例變異病毒威脅增 新州再延公衛緊急狀態
民權女律師阿普特 獲墨菲提名任新州高院法官

民權女律師阿普特 獲墨菲提名任新州高院法官
禁能源公司切斷服務 新州延長至6月

禁能源公司切斷服務 新州延長至6月

熱門新聞

一名13歲的亞裔少年日前在法拉盛的公園被辱罵滾回中國去，期間被他人多次用籃球攻擊頭部；圖為案發地附近。(谷歌地圖)

紐約亞裔少年公園遇襲 「愚蠢中國人 滾回你的國家」

2021-03-17 20:00
夏令時間14日開始。（Getty Images）

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

2021-03-14 20:15
費城北部尼斯頓（Nicetown）社區Hot Pot Cuisine附近一座出租大廳內外，約凌晨3時45分爆發槍擊案，1死5傷。(截自谷歌地圖)

費城非法大型集會槍擊 1死5傷 150人驚慌逃命

2021-03-20 19:37
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）

餐館商店學這招 刁客也會乖乖戴口罩

2021-03-21 20:17
聖安東尼奧「麵樹餐廳」遭噴漆。(Noodle Tree臉書)

遭噴「滾回中國」越南麵館 食料賣光還獲捐款

2021-03-16 20:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生