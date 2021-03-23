賓州老人疫苗施打率 遭爆刻意美化

圖為賓州目前疫苗分配與人口比率，顏色深者為高。右下角為費城，每10萬人約有4.3萬劑，目前48.4萬人已施打首劑，19.7萬人完整接種。(州府提供)

賓州 州府表示，上周單周疫苗 施打人口比率全美第二，顯示接種速度明顯進步。州府並指老年人口首劑接種率，在老人較多的州，如加州、佛州、德州等地居於領先。但Post-Gazette近日根據聯邦數據，指賓州65歲以上首劑接種者比率，其實在老人高比率的十州排名第九，全美排第46，完整接種率則為第49名。賓州許多老年人並因此開車到鄰近的新澤西州、俄亥俄州等地接種。

州府啟動教職員優先接種嬌生 疫苗，首周10萬4000人施打，相關數據因此快速上升。但根據聯邦疾病防治中心，賓州整體接種比率全美仍排第29。全州有約450萬人屬於1A優先群體，包含65歲以上、前線醫護人員及高危病史者。

州府預計只需一劑的嬌生疫苗3月底會大量供應，指目前已有足夠站點，當教師完成接種後，會以最快速度提供1B優先群體，如警消、生鮮超市人員等。

包含費城，賓州目前有318萬人已至少接種一劑，約占整體人口24％，154萬人完整接種，占約12％。雖然疫苗仍供不應求，州府表示5月1日前有望開放全民預約接種。

州長沃爾夫已要求所有1A群體3月底前都能預約注射，然後可專注於1B及1C。依照人口分布及施打速度，州府將疫苗站縮至約300處，以利管理。更新版的手機查詢軟件，輸入地址，可查找最近的站點，網址：https://apps.health.pa.gov/pavaccineprovidermap/。