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疫情反撲 新州單日新增確診全美第一

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州疫情反撲，州長表示暫時不會再放鬆防疫規定。(美聯社)
新州疫情反撲，州長表示暫時不會再放鬆防疫規定。(美聯社)

新州22日報告2608例新增新冠確診，全美第一，單日28人染疫死亡。新州過去7天平均新增病例回升，州長墨菲督促民眾保持警惕，並表示近期將不會再放鬆防疫規定，但安養院必須允許家屬入室探訪，以確定住戶的健康狀況。

距離州長墨菲頒佈居家避疫令已有一年，疫苗成為新州乃至全美重啟的關鍵。墨菲表示，他對疫苗護照(vaccine passports)持開放態度，但最終接種能否成為重啟經濟的關鍵依據，還取決於聯邦疾病防治中心(CDC)的說法。

新州目前已完成約350萬人次接種，占符合條件的人群數的18%。研究表明輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗對南非變種仍有效，只是效果減弱。

墨菲在被問到是否會區別對待接種過疫苗的民眾時，稱首先遵照CDC的指導意見。共和黨州長協會(Republican Governors Association)隨後發表聲明抨擊墨菲「踏入居民健康隱私雷區」；墨菲則反駁對方玩弄政治把戲。

除了疫苗外，新州安養院作為疫情重災區也備受關注。衛生廳長Judith Persichilli指出，目前全州近700家安養院「必須允許家屬直接入室探訪」，一旦管理方有所阻撓，家屬可致電(877)582-6995或上網nj.gov/ooie舉報。

疫苗 新州 聯邦疾病防治中心

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