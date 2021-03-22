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四分之一美國人最近幾周 曾目睹亞裔因疫情遭責怪

（影音）社區團結 新州多地亞裔反仇恨遊行

記者謝哲澍／新澤西州報導
民眾打出「停止仇恨亞裔」標語。(記者謝哲澍╱攝影)
民眾打出「停止仇恨亞裔」標語。(記者謝哲澍╱攝影)

針對疫期針對亞裔的仇恨犯罪，新州多市鎮周末舉行「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)集會和遊行，數萬人參加，譴責仇恨與歧視行為。

 (影片來源：記者謝哲澍)

示威集會遍布亞裔居民集中的愛迪生(Edison)、高地公園(Highland Park)、李文斯頓(Livingston)、李堡(Fort Lee)等地；參與者除亞裔，也有眾多各族裔民眾參與，手持「不能容忍仇恨」、「歧視才是病毒」等標語，現場聲勢浩大。

愛迪生遊行開始前，主辦方念出並介紹亞城槍擊案中的遇難者姓名，並默哀一分鐘。主辦方指出，種族歧視在美國存在已久，但自疫情以來針對亞裔社區的仇恨犯罪和種族歧視暴增，如今需要打破沉默，共同抵制仇恨。

作為華裔二代，普林斯頓大學博士後Grace Tien指出，亞裔社區已經到了一個轉捩點，「感謝我們的祖輩、父輩，現在我們有了社會資源，應該使用這些資源來為整個社區發聲，並幫助有需要的成員。」

一名華裔第一代移民則呼籲亞裔社區思考今後的方向：在示威遊行之後，需要做的是積極投身政治、投票、支持亞裔以及對亞裔友善的參選者，並教育孩子學會發聲和維權，「中國人喜歡講沉默是金，但在西方社會，沉默什麼都不是，只代表忍讓和承受。」

現場的其他族裔支持者也為數不少，一名白人持「白人沉默就是幫兇」標語。這名白髮蒼蒼的示威者表示，她對於亞裔社區所受到的傷害感同身受，希望更多不同族裔支持正義，反對仇恨。

李文斯頓的集會也吸引300人參與。集會發起人、李文斯頓華人協會董事長沈小樂指出，市政府和執法機構對亞裔爭取自己的權利非常理解和支持，周末僅用15分鐘就批准集會，並安排警力支持，「這是華人社區團結的體現」。

新澤西華人聯合總會(UCAANJ)也發表聲明，強烈譴責種族主義和各種形式的仇恨、偏見和歧視的表達，要求聯邦政府，地方執法機構和社區領導人必須立即採取行動，確保亞裔和企業的安全。

亞裔兒童參加遊行。(記者謝哲澍╱攝影)
亞裔兒童參加遊行。(記者謝哲澍╱攝影)
愛市遊行「停止種族歧視」。(記者謝哲澍╱攝影)
愛市遊行「停止種族歧視」。(記者謝哲澍╱攝影)
愛市集會現場。(記者謝哲澍╱攝影)
愛市集會現場。(記者謝哲澍╱攝影)
民眾打出「種族歧視才是病毒」標語。(記者謝哲澍╱攝影)
民眾打出「種族歧視才是病毒」標語。(記者謝哲澍╱攝影)
愛市集會現場。(記者謝哲澍╱攝影)
愛市集會現場。(記者謝哲澍╱攝影)
李文斯頓集會現場。(取自社交網站)
李文斯頓集會現場。(取自社交網站)
李文斯頓集會現場。(取自社交網站)
李文斯頓集會現場。(取自社交網站)
遊行者打出「亞裔命也是命」標語。(記者謝哲澍╱攝影)
遊行者打出「亞裔命也是命」標語。(記者謝哲澍╱攝影)
李文斯頓集會現場。(取自社交網站)
李文斯頓集會現場。(取自社交網站)
愛市集會現場。(記者謝哲澍╱攝影)
愛市集會現場。(記者謝哲澍╱攝影)

亞裔 種族歧視 遊行

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