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超越麻州 新澤西公校教育全美第一

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州擊敗麻州，登最佳公校教育榜首。(美聯社)
新州擊敗麻州，登最佳公校教育榜首。(美聯社)

美國新聞與世界報導(U.S. News and World Report)日前評選全美最佳公校教育系統，新澤西州在該榜單中首次力壓麻州排名第一。另一家獨立新聞機構「教育周刊」(Education Week)的公立教育排名，新州也蟬聯第一。

麻州多年來一直是U.S. News該榜單第一名，新州今年首次以細微差距擊敗麻州奪魁。新州擁有全美最好的K-12公校教育系統，高中畢業率超過90%；學前班(preschool)註冊比率同樣居冠，超過三分之二的新州兒童都上學前班，全美平均僅四分之一。

教育周刊榜單則評比各州在高等教育、中學、小學以及學前教育方面的成績。新州居民47%有大學以上學歷。第二至第五名依次為麻州、佛州、華盛頓和科羅拉多。

新州在公立教育上的投入可謂不遺餘力，超過5%的稅收專用於教育。州長墨菲今年的448億元年度預算中，又為各學區撥款93億元，比2020-2021學年增加6.6％。新州在教育花費平均數和總數方面均超越麻州，在資金分配、照顧貧窮學區方面也比麻州做得更好。

新州今年也首次有高中登頂美國高中排名榜單，北部著名的磁校博根郡學院高中(Bergen County Academies)居全美第一，位於林可夫市(Lincroft)的高科技高中(High Technology High School)也擠進前十。

新州並無特別頂尖的學區，社區排行網站niche.com新州最佳的普林斯頓(Princeton)學區，在全美也僅列第16位。然而新州對於貧困學區的支持常年來在美國數一數二，貧困學區(Abbott district)每年能夠獲得超過預算半數的巨額補貼，使這些學區的貧困學生高中畢業率也達到84%，輟學率僅9.5%。

非營利機構「新澤西州陽光政策中心」(Sunlight Policy Center of NJ)並不認同榜單，指投入經費不等同於教育成績。以佛州為例，僅用了不到新州一半的經費，便取得極佳成果。

新州 教育 學區

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