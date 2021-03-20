疫期學習落後？新州擬對學生春季考試評估

新州一項自願考試結果顯示，約三分之一學生需要補課。(美聯社)

新州 連續兩年取消學生畢業考試要求，但疫情期間學生遠程學習的效果未知。教育廳長Angelica Allen-McMillan18日表示，計畫春季進行一次學習評估，將向所有學區 發布備忘錄，但學區必須為緊急情況做好準備。

學生在疫情期間的學習落後(learning loss)是目前全美教育者、立法者和家長擔憂的重點之一。新州去年秋季約9萬名學生參加一項自願考試，結果顯示約有三分之一在離開教室接近一年後，需要補課。

聯邦教育部 上個月宣布任何州都不可豁免標準化測試要求。然而州長墨菲表示今年讓學生參加考試沒有任何意義，「考試需要有統一的評測標準，而如今部分學區網課、部分學區到校的情況，很難實現統一標準。」

Angelica Allen-McMillan指出，許多教育者，父母和照料者以及決策者和研究人員認為，學生離開面對面教學的時間越長，學習落後以及對社會、情感和精神健康影響的風險就越大，「學生們需要盡快回到課堂。」

Allen-McMillan也坦誠，線上教學所導致的學習落後，對弱勢群體的影響更大，如殘疾學生、英語學習者、低收入家庭學生、非洲裔和西語裔學生等。

新州教師工會副主席斯皮勒(Sean Spiller)認為，教育部有關考試豁免的指導模糊不清，工會支持今年免除考試。