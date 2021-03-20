學區獲數十億聯邦資金 墨菲促新州學區重啟校園

墨菲督促新州學區重開校園。(美聯社)

州長墨菲呼籲更多學區 恢復面對面的學習，稱各學區從「美國 救援法案」(American Rescue Plan)獲得總額數十億的聯邦資金，應使盡可能讓學生安全返回教室。

墨菲說，現在是所有學校重新面對面授課的時刻，州府將盡力提供幫助。目前新州 142個學區為10萬7498名學生提供面對面課程，另有534個學區為84萬3394名學生提供線下和線上結合的教學模式，98個學區的31萬7044名學生仍接受全遠程教學。

墨菲去年6月要求所有學校在本學年恢復正常授課，但8月時改變計畫，理由是對疫情的擔憂和學校後勤面臨的挑戰。州政府也面臨來自部分家長的壓力。

約100名家長上周末聚集在蒙特克萊爾人(Montclair)，墨菲立刻公布新計畫。集會組織者Danielle Wildstein說，除了學校主管和教育委員會之外，新州無法返校最應被歸咎的人就是墨菲，「他將責任拋給學區，隨後退到了一邊，卻因此獲得好評。」

根據衛生廳統計，目前新州報告188起校內傳播事件，本學年890名師生感染。新州19日起擴大室內商業人數上限至50%，室內外聚集人數上限也分別調至25和50人。