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新州擬禁變性學生參加女子賽事 惹議

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州法案擬禁變性學生參加女子賽事，引發抗議。(Garden State Equality)
新州法案擬禁變性學生參加女子賽事，引發抗議。(Garden State Equality)

新州三位共和黨議員日前提案，禁止跨性別學生參加新州女子運動賽事，引發公眾熱議。

州參議員Mike Testa提出的女性運動公平法案(Fairness in Women's Sports Act)，要求學生只能按照出生性別參加比賽，從而顛覆容許跨性別運動員的州規定。他指出，允許跨性別運動員與遺傳學上的女性競爭並不公平。

十多年前，新州州際校際運動協會(NJSIAA)成為全美第一個，允許跨性別運動員根據自己的性別身分參加比賽的州體育團體。這些規則在2017年得到了加強，NJSIAA取消了之前要求那些學生提供該身分證明的要求。

Testa說，他的法案是要在體育運動中創造一個公平的競爭環境；共和黨的立法者，從愛達荷到南達科他州，再到密西西比州都採納了類似法案。

性少數群體平權團體Garden State Equality執行董事Christian Fuscarino稱該法案有歧視性，「變性孩子們希望有機會和其他孩子一樣參加體育運動，成為團隊的一員。」

該組織聲明指，NJSIAA的跨性別政策與州的反歧視法保持一致，該法禁止基於性別認同或表達的歧視。如果報告稱特定運動員參賽對安全性或競爭產生負面影響，政策將允許學校挑戰該變性運動員的參與。

根據全國性LGBTQ權利組織全民自由的說法，今年至少在其他19個州有共和黨推動類似法規。在新澤西，該法案面臨著由民主黨主導的議會，且近年正擴大對性少數群體保護，預計法案將很難過關。

歧視 共和黨 新州

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