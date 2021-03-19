全美最糟糕駕車體驗 新州榜上有名

新州交通品質排名全美第42。(美聯社)

調查網站WalletHub日前公布2021年全美路面交通排行(Best & Worst States to Drive in)，新澤西州 在高峰時段壅堵時間、車輛維護費用等方面接近墊底，綜合排名第42位。

新州 在交通和基礎設施方面排在48位，僅好於麻州和馬里蘭。理性基金會(Reason Foundation)此前的高速公路報告稱，新州在道路修建、橋梁修建、維護、道路擁擠等四項排名性價比全美最低。

新州道路品質排在倒數第五，坑窪的路面使居民的車輛維修費用高居不下。新州交通廳此前州內路面評級報告顯示，42%的高速公路路段標記為「需要修復」(deficient)，全長達2130哩，不僅造成安全隱患，也對成千上萬輛汽車造成損害。

榜單上新州唯一排名靠前的，是排在全美第八的道路安全。新州道路交通安全狀況一直在全美名列前茅，但原因或許無法讓新州通勤族感到高興。交通專家認為，新州經常堵車的路況是不易發生重大車禍的主要原因。

作為全美人口最稠密的地區之一，新州的地面通勤一直飽受人們詬病。據美國人口普查 局(US Census Bureau)統計，新州居民每天平均上下班花費時間超過一個小時，而住在最糟糕地區的居民則需要3小時往返於工作區與家之間。

好消息是或許因為疫情蔓延，許多通勤族可繼續在家工作，減少了與糟糕的新州交通打交道的機會。更多榜單詳情，可上網：https://wallethub.com/edu/best-worst-states-to-drive-in/43012/。