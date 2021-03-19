仇恨犯罪多 新賓亞裔社區焦慮

圖為費城華埠17日舉行燭光晚會，追悼亞特蘭大槍案死者。(美聯社)

全美針對亞裔 的仇恨事件頻發，新賓州亞裔社區倍感焦慮。新州州長墨菲17日強調，州府全力支持亞裔社區，「在美國這個大家庭中，沒有留給仇恨的空間。」

Jessica Lee在鞍溪市(Saddle Brook)的一家美甲店工作，她最近避免看新聞，但亞特蘭大槍擊案仍給她帶來衝擊，「我的一位客人通過手機App給我小費，並給我留言安慰。」

根據停止仇恨亞裔組織(Stop AAPI Hate group)統計，全美自去年3月19日以來有接近4000起針對亞裔的仇恨事件紀錄，其中59起發生在新澤西。執法人員相信該統計僅為冰山一角，未報案的事件數量更多。

萬克福(Wyckoff)一家中餐館去年10月遭到塗鴉，窗上被寫上新冠病毒(coronavirus and COVID-19)，並在路邊寫「滾回中國」(Go home to China)。警方稱，經調查犯罪動機為店主的族裔，但目前無人遭到逮捕。

新州韓裔協會(Korean American Association)副主席Michelle Song說，亞裔居民十分焦慮，一些店家也開始培訓員工如何應對可能發生的仇恨行為。他表示，有關Spas商家提供性服務的傳言並不真實。

來自新州和其他多個州的律師，包括朱可亮、曹英、袁鋼、倪非、吳聖洋正在籌備創立華人 維權聯合會(Chinese American Legal Defense Alliance)，希望以法律手段替華人維權。

籌建聲明稱，消除種族歧視 和仇恨需要從政治、教育、執法等多個管道著手，但美國尚沒有專門組織，為遭受種族歧視和仇恨的華人發起訴訟。

根據聲明，華維會將籌集資金聘律師，免費為華人受害者起訴歧視、誹謗、攻擊華人的個人、企業或政府，並尋求最大程度的懲罰和補償；用判例來教育和震懾美國社會中歧視和危害華裔的害群之馬。第一批案件將包括奧克蘭的老人被推事件和亞特蘭大槍殺案。

新州檢察長辦公室偏見犯罪網址：https://www.nj.gov/oag/bias/，熱線：1(800)277-2427。檢方並提供最高2萬5000元獎金給提供線報導致定罪者。費城仇恨犯罪市府官網：https://www.phila.gov/2018-11-28-hate-crimes-and-bias-incidents/。