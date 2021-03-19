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2攜槍川普支持者 費城法官拒減罪

記者呂賢修╱綜合報導
兩名被告，左為Antonio LaMotta。(檢方提供)
兩名被告，左為Antonio LaMotta。(檢方提供)

兩名川普支持者去年總統大選的開票期間，從維州攜槍開車至關鍵票站費城的賓州會議中心，揚言「給他們點顏色瞧瞧」，兩人於鄰近的華埠街頭漫步時被捕，幸未釀禍。周四開庭，法官拒絕辯方所提的減輕控罪。

費城警方及聯邦探員事發當日於兩人停放在會議中心附近的車上查獲AR攻擊步槍及子彈。42歲的Joshua Macias及61歲的Antonio LaMotta，被控無照攜槍，之後加控擾亂選舉及共謀罪。

律師指檢方未證明被告真的影響選舉，兩人只是想表達選舉舞弊的政治信念，但無真正行動。助理檢察官Andrew Wellbrock則指警方在事情發生前發現兩人蹤跡，並不須真的在開票站門外攔截。

法官Mark Moore 18日裁示，檢方已提供充足證據，包含被告間的手機簡訊「give a serious picture to what the court believes was these individuals’ intent」。

特別的是，兩名被告當時交保後，今年1月又因參與華府國會暴動，違反保釋規定而再次入獄。法官下令禁止兩人於案件審理期間參加集會示威、使用社交媒體。

費城 開票 華埠

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