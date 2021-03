華裔女大生對抗種族仇恨歧視 校方聲援

華裔女生琳達(化名)日前在波士頓 一家亞洲超市購物時,突然遭遇一名白人女子攻擊,並叫囂「滾回你來的地方」(get back where you come from)。該女生迅速報警並拍下其車牌,目前已獲得波士頓警方回應,她所在的大學也聲援其維權行為。

琳達當時與從新澤西前來探望的父母,一同在一家亞洲超市購物。當她撿起不慎掉落在地上的商品時,突然被一個番茄砸到。旁邊一名白人女子神情傲慢並出言不遜,「你讓我作嘔,我要給你上一課」,令她極為震驚。

她隨即向超市工作人員報告,並打電話報警;該女子見狀快速逃離超市,但上車後依然在車上出言不遜,用種族歧視 言語謾罵,無視多名路人的指責和道歉要求,駕車強行從人行道逃離。

琳達拍攝下了其車牌,警方趕到現場後通過超市監控查明錄影,並確定了該女子身分;現場也有許多路人熱心留下聯繫方式,願意當目擊證人,令她十分感動,「我會和這樣的種族主義 鬥爭到底。」

琳達的母親說,她未看到女兒被砸和騷擾的那一幕,但女兒要求該對方道歉的勇氣令她欽佩,「如果是我們遇到這種事,很多人或許就會覺得多一事不如少一事,但她的勇敢和執著讓我感動。」

琳達在警方的建議下向當地警局發出仇恨犯罪事件(Hate Crime Incident)報告,並將此事告知教授和同學,獲得師生聲援。校長也向全校發聲明,「校方支持並與所有亞裔學生、教職員工站在一起,反對種族主義和仇恨。」