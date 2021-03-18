華裔女大生對抗種族仇恨歧視 校方聲援

華裔女生琳達(化名)日前在波士頓 一家亞洲超市購物時，突然遭遇一名白人女子攻擊，並叫囂「滾回你來的地方」(get back where you come from)。該女生迅速報警並拍下其車牌，目前已獲得波士頓警方回應，她所在的大學也聲援其維權行為。

琳達當時與從新澤西前來探望的父母，一同在一家亞洲超市購物。當她撿起不慎掉落在地上的商品時，突然被一個番茄砸到。旁邊一名白人女子神情傲慢並出言不遜，「你讓我作嘔，我要給你上一課」，令她極為震驚。

她隨即向超市工作人員報告，並打電話報警；該女子見狀快速逃離超市，但上車後依然在車上出言不遜，用種族歧視 言語謾罵，無視多名路人的指責和道歉要求，駕車強行從人行道逃離。

琳達拍攝下了其車牌，警方趕到現場後通過超市監控查明錄影，並確定了該女子身分；現場也有許多路人熱心留下聯繫方式，願意當目擊證人，令她十分感動，「我會和這樣的種族主義 鬥爭到底。」

琳達的母親說，她未看到女兒被砸和騷擾的那一幕，但女兒要求該對方道歉的勇氣令她欽佩，「如果是我們遇到這種事，很多人或許就會覺得多一事不如少一事，但她的勇敢和執著讓我感動。」

琳達在警方的建議下向當地警局發出仇恨犯罪事件(Hate Crime Incident)報告，並將此事告知教授和同學，獲得師生聲援。校長也向全校發聲明，「校方支持並與所有亞裔學生、教職員工站在一起，反對種族主義和仇恨。」