入侵蟲害嚴重 新州提燈蟲暴增13倍

對多種植物有害的入侵昆蟲提燈蟲。(美聯社)

新州 近年提燈蟲(spotted lanternfly)數量暴增13倍，眾議會農業委員會(Agriculture Committee)日前通過一項法案，要求成立專責小組， 應對提燈蟲、亞洲長角蜱蟲(Asian longhorned tick)等入侵昆蟲。

根據提案，新州政府將創建一個由五人組成的入侵物種特別工作組，集環保廳、農業廳、衛生廳、森林局(State Forester)和羅格斯大學專家，負責研究控制入侵物種的有效手段、防止新的入侵物種進入新州，以及復原入侵昆蟲所造成的破壞。

農業委員會主席、眾議員Eric Houghtaling指出，新州特別容易受到入侵物種的侵害，因為地理位置靠近紐約市 和費城，又擁有大量森林和植物。

比如提燈蟲，原棲息地為中國、印度，2014年在賓州被發現。該昆蟲以吸食樹液維生，包括楓樹、蘋果樹、葡萄藤和啤酒花，對植物和農業損害嚴重，超過70多種新州本地植物因此處於危險之中。

亞洲長角蜱蟲則是一種致命昆蟲，能夠造成15%被叮咬者死亡，目前已發現於博根、密德薩士、友聯、莫塞、孟莫斯和杭特頓等多郡。亞洲長角蜱體型微小，不易被人察覺，也會藏身於家庭寵物犬。

新州奧杜邦(New Jersey Audubon)指，採取綜合措施加以解決很重要，多年來，公共機構已經建立有關入侵物種的工作組並提交報告，希望政府加以重視。

美國 人類社會(Humane Society of the United States)支持建立特別工作組，但與其他動物保護組織一樣，擔心該工作隊的非政府機構代表不足。