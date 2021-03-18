PFAS超標嚴重 費城郊區水源 7成含致癌物

新賓州多地水源長期受污染威脅。 (美聯社)

賓州環保廳日前公布水質檢測 報告，費城 郊區多個郡的檢測結果令人心驚，46個公共水源中的33個檢測出永久性致癌 物質氟烷基(PFAS)，比例高達72%。

根據報告，公鹿郡(Bucks)與蒙哥馬利(Montgomery)檢測出致癌物質的樣本數量最多，費城、徹斯特(Chester)、德拉瓦(Delaware)等三郡亦有不少樣本含致癌物質。沒有樣本含PFAS數量超過EPA指導標準的萬億分之70，但該物質並無安全界限。

PFAS污染，包括有害化學物質PFOA，已成為新賓供水的一大困擾。該物質是一種人工合成的化學品，曾在製作不沾鍋和處理金屬基材經常被使用，具有很高的生物蓄積性和多種毒性，一旦進入人體會殘留短至四年長達數十年的時間，可能會導致多種癌症、呼吸問題等。

此次檢測的樣本中包含普通市鎮供水，以及商家、學校、公寓和醫院等場所的供水樣本。檢測含PFAS最高的樣本位於Fort Washington的宗教性機構WEC International，含量達25.6；Doylestown供水廠與Audubon Water Co的水質樣本也檢測出25.3。

Doylestown市鎮經理John Davis表示，政府對此事極為關注，已挖掘數口水井由環保廳專家進一步檢測樣本，「如果沒有檢測，我們或許永遠都不會知道這些。」他也希望州政府能夠制定PFAS的相關標準。

根據2016年的報告，新賓居民飲用水中含有PFOA的情況在全美範圍內最為普遍，但許多居民對此毫不知情，且情況絲毫沒有好轉。

在新州，根據環保廳此前制定的標準，飲用水中的PFOA含量不應超過14ppt，PFOS含量不應超過13ppt，均嚴於聯邦建議。環保局計畫對新州39個公共供水系統實行PFOA標準，19個供水系統實行PFOS標準。