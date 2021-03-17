疫情致收入下降 費城水費、排汙費擬漲17.6%

疫期收入大減，費城擬漲水費。(美聯社)

費城 將在本周就水費上漲舉行四次線上公聽會，將使兩年內用戶平均帳單 增加17.6％，即每月上漲11.72元。費城水務局(Philadelphia Water Department)指，漲價是源於疫情 導致的收入下降，迫使開支削減。

根據計畫，對於一個每月使用500立方呎水(3740加侖)的居民用戶，其帳單將在9月1日每月增加7.74元，達到74.47元，上漲幅度11.6％；到2022年9月1日，帳單將另外增加3.98元至78.45元，漲幅5.3％。

費城自疫情爆發後暫停切斷欠費用戶的服務，並為大約1萬5000名先前關閉的客戶恢復了供水；該市本月將暫停解禁的期限延長至2022年4月。

根據水務局提交給水價委員會的數據，到9月底全市49萬6000個用水帳戶中約有15萬4000個已拖欠付款，收集率比歷史平均水準低10％。

費城水、污水和暴雨水價格委員會(Water, Sewer, and Storm Water Rate Board)將於6月16日做出決定，並將於18日(周四)下午1時、6時舉行兩場網路公聽會，可上網：phila.gov/departments/water-sewer-storm-water-rate-board。

有意見者可發送電郵至：[email protected]，或致電(215)685-6135留言，並選擇參加的聽證會。公眾也可以向[email protected]提交書面證詞。