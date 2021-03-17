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聖派翠克日亮點 新州十大愛爾蘭酒吧

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州的愛爾蘭酒吧獨具魅力，圖為西木市P.J. Finnegan。(取自社交網站)
新州的愛爾蘭酒吧獨具魅力，圖為西木市P.J. Finnegan。(取自社交網站)

慶祝聖派翠克日(St. Patrick's Day)，NJ Advance Media整理新澤西最知名的幾間愛爾蘭酒吧。

1. 翠登市Tir na nOg：沒有多餘的標識或擺設，這家小酒吧擁有最純正的愛爾蘭血統，提供23種愛爾蘭威士卡。

2. 霍布肯Finnegan's Pub：許多食客稱讚其啤酒和薯條全州最佳，二樓還有帶鋼琴的娛樂間。

3. 大西洋城Irish Pub：是該市的地標之一，經常有名人在此出現，包括棒球好手Joe DiMaggio等；二樓座位入場費50元起，依然是大西洋城最搶手的座位之一。知名編劇Budd Schulberg曾說，願意生命的最後一個小時在此度過。

4. 蒙特克萊爾Tierney's Tavern：這家1934開業的愛爾蘭酒吧提供廣受好評的漢堡，也是該市唯一在周日晚間還提供酒精飲料的酒吧。

5. 西木市(Westwood)P.J. Finnegan's：一家將Guinness啤酒寫在「今日特色湯」黑板上的酒吧，以美味食物和火爆的氣氛在當地極為流行。主廚推薦搭配招牌黃芥末醬的牛肉三明治。

6. 紐瓦克McGovern's Tavern：有著五年歷史，曾入選美食網站「每日一餐」(The Daily Meal)全美最佳150家酒吧。

7. 米爾維爾(Millville)Old Oar House：建於1883年，有43種桶裝啤酒(beers on tap)，12種來自新州本地酒廠。經典的牧羊人派(Shepherd's Pie)，愛爾蘭燉牛肉(Guinness Stew)則使用健力士啤酒燉煮。

8. 多佛市(Dover)The Quiet Man：1979年開始經營，溫馨、優雅的酒吧擁有一間派對屋；菜單包括經典的愛爾蘭小吃炸魚薯條、牧羊人派、香腸等。

9. 麥塔城Hailey's Harp & Pub：是一家以生啤著稱的新潮愛爾蘭酒吧，提供20種不同啤酒、遊戲和美食，包括愛爾蘭燉雞(Guinness chicken)。

10. 霍桑市(Hawthorne)Celtic Corner：是一家愛爾蘭美食殿堂，菜單上的特色菜包括粗鹽醃牛肉(Corned beef)、醃墨西哥辣椒、墨西哥沙拉(pico de gallo)以及愛爾蘭燉牛肉。

美食 墨西哥 新澤西

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