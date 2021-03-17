民權女律師阿普特 獲墨菲提名任新州高院法官

芮秋．威納·阿普特。(Adl.org)

州長墨菲本周提名 民權律師芮秋．威納．阿普特(Rachel Wainer Apter)，出任新州 高等法院法官，代替將退休的Jaynee LaVecchia。一旦她上任，新州高等法院將由四名民主黨人和三名共和黨 人組成，打破原有的平衡勢力。

現年40歲的阿普特曾是美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)民權律師，後出任民權局(Division of Civil Rights)局長，如果就任成功，她將成為墨菲任期內任命的第二位高等法院法官，第一位是首位非洲裔女性Fabiana Pierre-Louis。

阿普特表示，她從未只專注於法律或制度，而是法律和制度本應為人民服務，「新澤西高等法院在承認人的平等尊嚴，和法律如何影響日常生活有悠久歷史；我希望能繼承大法官金斯伯格(Justice Ginsburg)的意志。」

阿普特在洛克威(Rockaway)成長，並從摩利斯山(Morris Hills)地區中學畢業。賓州大學畢業，2004年以優異成績從哈佛大學法學院畢業，曾在知名律師事務所Orrick, Herrington＆Sutcliffe和ACLU任職。

在出任這一職位之前，她還必須通過州律師協會的司法和檢察任命委員會批准，並經過州參議會確認。新州共和黨人反對提名，前眾議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)稱她為「沒有經驗的激進主義者」。