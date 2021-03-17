費城大型活動開放申請 聯邦疫苗站半數可免預約注射

費城的聯邦疫苗站將每日開放3000劑，免事先預約施打。(美聯社)

賓州 日前宣布4月4日起再放寬群聚及餐飲堂食限制，為疫情至今最大尺度開放。費城 市衛生局長Thomas Farley周二表示，由於疫情數字仍偏高，最快於本周末決定是否跟進。費城周二新增312確診，40死。上周平均單日新增262例，確診率5％，前一周平均日增275例，確診率3.9％。

市府也宣布，演唱會、節慶遊行等活動，即日起開始接受預約申請，街坊節則是4月15日起可申請許可。申請機構需根據活動種類、人數，提出防疫計畫，不一定全數核准。目前5月分別有全美規模最大的大學、高中划船賽，計畫於費城舉行。以及新賓州最大、每年吸引20萬訪客的的戶外藝術嘉年華Manayunk Art Festival，訂於6月舉辦。

此外，位於賓州會議中心的聯邦疫苗 站表示，每日配額6000劑中的半數，將改為現場排隊預約施打，但僅供22個郵遞區號中符合1B優先資格的居民，包括前線民生必需工作者、65歲以上老人，以及有高危病史者。時間為3月17至22日早8時至下午5時。郵遞區號為：19104、19131、19139、19142、19143、19151、19153、19122、19132、19133、19134、19140、19116、19120、19124、19135、19136、19138、19141、19144、19149、19152。

藍十字健保公司(Independence Blue Cross)宣布於市區增設一處疫苗站，與Vybe urgent care合作，於該公司市場街1901號的大樓，為符合目前優先順序的費城居民施打，透過Vybe網站預約，或撥打(215)999-3715。疫苗免費，不需是藍十字會員。網址：https://www.vybe.care/covid-vaccine-center/。