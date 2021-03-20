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殷老頭重慶老火鍋 純手工炒料經得起歲月考驗的味道

新澤西訊
美味傳承
美味傳承

  35年重慶老火鍋傳承，氣勢不斷高漲的殷老頭重慶老火鍋是川渝地區傳統美食之一，以麻辣為主，分清湯、紅湯和鴛鴦火鍋。純手工古法制作5小時以上，每一鍋都是全新濃香的正宗重慶老味道！從食材品質到廚師的料理能力，再到對火鍋文化的理解和呈現，達到了國際高水準！

  作為重慶老火鍋主廚，殷老頭老火鍋的鎮店之寶殷正權擁有“中國火鍋烹飪大師”之榮譽證書，殷師傅於1998年獲得四川省高級烹飪技師職稱，2001年獲得了重慶市火鍋調味師的資格證書。2019年創新菜廚王爭霸賽中，榮獲“重慶老火鍋特等獎” 。殷師傅憑著豐富的烹飪和調味經驗，勵志把他獨有的味道國際化。功夫不負有心人，在米其林美食封面也見到了殷老頭老火鍋的身影，作為一名兼任大廚的老闆還被著名的媒體評為“讓世界愛上中餐的華人廚師”。 在紐約好評如潮，讓人口口相傳！

  隨著高漲的名氣和食客們的高度認可，殷老頭義不容辭的將店紮營新澤西，成為新州獨一無二的純手工炒料火鍋店，保證使用上等的牛油和菜子油調製而成，麻辣鮮香，兼而有之。火鍋底料中的花椒、辣椒不僅能祛風除濕、促進新陳代謝，亦可防治傷風，對身體有諸多好處！

  製作底料的食材是由殷師傅本人多次反復試驗，精挑細選出來的。辣椒，花椒，還有重慶老火鍋最不能缺的豆瓣醬，殷師傅自豪地說：“絕對是能找到的極品好料和最特別的豆瓣醬！”牛油也是新鮮熬制而成，不同於購買的塊狀成品牛油，完全由新鮮牛板油與天然香料提煉，色澤紅亮，不結塊兒，無任何添加劑。鍋底的水掌握適中，三分水，七分油，沸騰的泡泡之中有香醇的紅油顏色，並非是透明色，食材上才能掛住油。 殷師傅還建議大家吃火鍋時適當的飲用香油， 它可以讓食物更香美潤滑；令食物迅速降溫，減少辛辣感，同時可以保護嗓子和胃，減少拉肚子的機率，讓更多不太能吃辣的食客們也能自在的享受重慶老火鍋的美味。 為了保證食材的新鮮，殷老頭保持每天進貨或補貨，食材全部來自美國本地的知名品牌零售和批發超市。  內臟食材則由美國當地的供應商提供，安全及品質皆有保障。工作人員按時檢測，店內外每天消毒數次，基於火鍋本身就是高溫消毒，吃的更放心！如果您喜歡打包回家，店家也保證食材和湯底品味統一，美味不打折。疫情期間，店內嚴格遵守防疫規定，符合安全標準。獨立隔間讓您吃的自在，就連調配小料都有專人送到您所坐的位置來服務，減少與他人的接觸機會。甚至有的小料已經是獨立包裝，一次性使用，乾淨衛生。不僅能品嘗美味，還能體會涮火鍋的情趣。

  除了火鍋，殷老頭還特別推薦多款川味小炒，地道美味不可錯過，但僅限外賣。地址：561 US-1, EDISON, NJ 08817。電話:732-317-4894，手機:732-692-7046，營業時間：週一至周日12PM~10PM，戶外坐位有限，先到先得。

美國 美食 紐約

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