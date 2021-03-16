打疫苗加速 賓州防疫再鬆綁 堂食上限放寬至75%

賓州進一步鬆綁餐飲及室內外聚會等活動。(美聯社)

賓州州長沃爾夫周一宣布放寬多項防疫 措施，4月4日生效；相關命令為疫期至今最大幅度鬆綁，主因疫苗加速施打，疫情平穩。

依新規，餐館、酒吧等堂食容量人數上限將放寬至75%，酒吧可供酒而不強制須點餐，吧台座位若能維持社交距離也可坐人，晚間11時後可繼續點酒。

賭場、健身房、戲院、購物中心、遊樂場所，容量限制也從目前的50％增至75％，室內外聚會不論場地大小，只要能維持六呎距離，上限調高至25％，戶外則是50％。業者仍須維持戴口罩及清潔等防疫要求。

費城 目前室內外聚會容量上限為15％、20％，尚未進一步鬆綁。

此外，費城周一宣布，22日將再有35所學校的學前班至二年級開放返校，目前全市152所小學，已有133所通過第三方校園防疫安全審查，學區 預計22日公布最後一波小學返校名單。

去年秋天選擇混合授課者可直接返校，至於選擇完全網課的學前班至二年級家長，16至23日期間若完成學區的學習模式問卷，確認哪些人接受兩天在校、三天在家的方式後，由校方評估，4月5日有機會轉為網路實體混合學習，未完成問卷者則繼續在家上課。選擇混合制者，隨時可要求恢復全網課。