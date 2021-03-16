「幫助來了」首站 第一夫人訪新州小學

圖為吉兒•拜登(左二)拜訪新州史密斯小學。(美聯社)

第一夫人吉兒•拜登 (Jill Biden)15日來到新州 南部，與州長墨菲一同走訪史密斯小學(Samuel Smith Elementary School)，開啟「幫助來了」(Help is Here)全美之旅，介紹拜登總統的1.9兆元疫情紓困方案；拜登周二則將走訪賓州德拉瓦郡。

該校位於Burlington郡，有260名學前班至二年級學生，57％為低收入戶。學校距離拜登出生及童年求學地Hammonton約35哩。

吉兒•拜登走進一間教室，全班僅兩名學生在場，其餘17名學生均上網課。她通過電腦向17名網課學生問好，「非常高興見到你們，我也是個教師，我教英語。明天我也會這樣和我的學生們打招呼。」

她感謝教職員工的努力與付出，「很高興重返校園，雖然大家都盡力了，但並非所有學生能回到教室。這就是我們要繼續提供幫助的原因；這所學校就像全美其他學校一樣，只有得到更多幫助才能重新恢復。」

新州15日報告2468例新增新冠確診，單日46人染疫死亡。目前全州100個學區 已恢復實體課程，533個學區採用線下和線上結合的教學模式，142個學區全網課，另有27個學區採用不同模式混合制度。