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新州獲250億紓困 學校、住房、交通…各行業受益

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州居民將多方面從聯邦紓困撥款獲得助益，走出疫情陰霾。(美聯社)
新州居民將多方面從聯邦紓困撥款獲得助益，走出疫情陰霾。(美聯社)

拜登總統簽署1.9兆元疫情紓困法案，新澤西州將獲得250億元。除了直接進入民眾手中的紓困支票外，還將獲得失業金、稅收減免、學校、日托、住房、交通補助等福利，州政府也將受益。

1400元紓困金新州近400萬家庭符合發放條件，估計將獲得總額96億元。在國稅局已有帳戶(direct deposit)資訊者最快本周末即可收到補助。

失業金：聯邦疫情失業補助將額外延長六個月，提供每周300元，持續至9月6日。新州預計26萬8000失業者可從本周起直接受益。

減稅：沒有子女的家庭「工作所得抵稅」(Earned Income Tax Credit)，最高額度從目前的543元提高至1502元；可享受抵稅者的年齡限制也有所放開：下至19歲，上不封底。預計新州35萬4000人將因此受益。

有未成年子女的家庭，則可使用新版兒童與受贍養者福利抵稅(child and dependent care tax credit)。新州預計82%的青少年家庭符合抵稅條件，六歲以下抵稅3600元、6至16歲3000元，均超過目前的2000元上限。

學校補助：聯邦撥款1280億元幫助各地學校重啟，新州獲得28億元。州長已明確用途的經費，包括1億3800萬元幫助學生解決疫情期間落後的課業；暑期與課後專案將分別獲得2700萬元；7300萬元提供給非公立學校。

高等教育：全美各高校將獲得總共396億元的補助，其中至少半數將用於解決學生疫期的財務困難。目前尚未得知新州各高校所獲得的資金分配情況。

兒童看護：新州將獲得4億2900萬元兒童看護撥款，以及2億6800萬元兒童發展撥款(Child Care and Development Block Grant)。計畫用於日托所支付工資和購買防疫設備，並提供給有困難的幼兒家庭。

住房補助：新州將獲得4億6600萬元租房補助，為無力支付房租的居民提供幫助。根據調查，新州目前超過31萬7000家庭無力承擔房租，其中超過20萬為少數族裔。新州低收入能源補助(Low-Income Home Energy Assistance)也將獲得1億5860萬元補貼，免除無力支付能源帳單的低收入居民後顧之憂。

交通補貼：新州運輸局(NJ Transit)將獲得近20億元補貼，漢肯撒克河(Hackensack River)新渡橋(Portal North Bridge)工程也將獲得7780萬元注資。

此外，紐瓦克國際機場將獲1億6400萬元、大西洋城機場650萬元、翠登-莫塞機場(Trenton-Mercer Airport)590萬元。

新州 低收入 紓困金

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