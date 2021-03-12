我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

房東攆欠租房客 未按程序恐惹官司

記者謝哲澍／新澤西州報導
驅逐房客應依法，否則易惹官司。(美聯社)
驅逐房客應依法，否則易惹官司。(美聯社)

新州華人社區，許多華裔房東則對房客不支付房租的問題極為頭疼。法律專家建議房東遵守州法的驅逐程序，切勿採取旁門左道恐嚇房客遷出，否則恐將官司纏身。

疫期之外，新州規定房東需要滿足17個理由中的一個才能啟動驅逐程序，但有一些例外。最常見的原因是房客未支付房租，但驅逐程序需要時間和步驟來完成。

新州房東的驅逐程序包括：

1. 房東提出警告或驅逐通知，告知承租人如果他在特定時間內沒有行動，則將被驅逐。大多數情況下，如果租戶未付租金，則無需通知。

2. 如果租戶沒有行動，房東向租戶發出遷出通知(notice to quit)，告知將終止租約並驅逐。

3. 房東向特別民事法院的房東/租戶部門提出申請。

4. 法院發出傳票並安排開庭日期；目前大多數法院此程序停止。

5. 庭審當日，如果法官允許，房東和租戶可以通過調解或和解程序達成協議，然後再訴諸法院。

6. 如果雙方無法達成一致，則將進入庭審過程。如果法官贊同房東，他將發出擁有權判決(judgement for possession)；如果他贊同租客，則將撤銷案件，並且租客可留在原住所內。

7. 通常如果租戶沒有出庭，則法官會以房東的意願作出缺席判決；如果沒有房東出庭，案件通常會被駁回。

8. 如果房東贏得判決，則可在三個工作日後申請驅逐令(warrant for removal)，這也是驅逐租戶所需的文件。

9. 法警應在法官簽令的三個工作日內送達驅逐令。租戶可以自行搬出，或房東強制換鎖。

房東 新州 租客

上一則

大華府逼80℉引火災威脅 冷鋒12日過境

下一則

全美10大都會疫期工作損失 華府最少

延伸閱讀

新州羅大研發變異病毒快速檢測試劑

新州羅大研發變異病毒快速檢測試劑
新州放寬群聚人數 費城開放65歲接種

新州放寬群聚人數 費城開放65歲接種
新州放寬室內聚集人數上限

新州放寬室內聚集人數上限

新州教師可提前打疫苗 3月9日定為新冠英雄日

新州教師可提前打疫苗 3月9日定為新冠英雄日
取得容易 新州3成高中生吸電子菸

取得容易 新州3成高中生吸電子菸
與5人命案有關 新州警通緝武裝男

與5人命案有關 新州警通緝武裝男

熱門新聞

佛奇(右)與芝大公共政策學院院長貝克爾(左)雲端對談疫情。(直播截圖)

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

2021-03-05 10:47
新冠疫苗目前仍然供不應求。(美聯社)

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

2021-03-04 11:04

160億！冬季風暴期間 德州超收天價電費

2021-03-04 20:19
特斯拉執行長馬斯克8日在推特上放上全家福照片。（推特）

馬斯克秀全家福 暗藏建星際基地雄心

2021-03-08 21:16
位於北華埠亞偕街夾百老匯街口的Tank Noodle，以越南麵食受到歡迎。(特派員黃惠玲/攝影)

無底薪只拿小費違法！芝北華埠餐館需補發欠薪70萬

2021-03-04 10:20
外州人士到德州阿瑪瑞洛市打新冠疫苗。(Amarillo網頁)，

限制較鬆 外州居民湧德州打疫苗

2021-03-06 16:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」