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專業數碼設計、雲端系列讀書分享 網上開講

記者劉偉／新澤西州報導
大紐約地區福建學生學者聯誼會開設「專業數碼設計系列網課」網上公益活動。(陳界福設計)
大紐約地區福建學生學者聯誼會開設「專業數碼設計系列網課」網上公益活動。(陳界福設計)

紐約地區福建學生學者聯誼會結合本會特點，近期開設「專業數碼設計系列網課」和「筆下書中：雲端系列讀書分享」兩項網上公益活動。

專業數碼設計系列網課為每周六下午3至4時。由數碼設計專家陳界福(Kirby Tan)主講，他畢業於紐約技術學院廣告系，曾任紐約時裝時尚名模數碼影像處理、聯合國婦女會非洲愛滋病基金海報設計，他也是新澤西華人社區活動的熱心支持者，新澤西許多社團Logo、活動手冊、會場佈置都出自其創作。

筆下書中：雲端系列讀書分享第一期共八講，由文學博士、知名作家江嵐負責策畫，隔周周五晚8至9時進行，3月12日開始第一講：一個科學家的文學路，由哈佛大學博士後蔡維忠主講，李文心博士，江嵐博士任嘉賓。 他分享的作品為散文隨筆集「此水本來連彼岸」。蔡維忠為福建晉江人，新藥研發專家，曾任美國某生物醫藥公司副總裁，主持新藥臨床研究。同時參與創建北美中文作家協會，現任理事、會長。

專業數碼設計系列網課班主任為福建同鄉會網紅主持人劉偉紅，課程Zoom ID：88102936968 ，無密碼需審核實名。筆下書中：雲端系列讀書分享班主任為聯誼會副秘書長劉若晨同學，課程 Zoom ID：933 6505 3668，無密碼需審核實名。諮詢電話：大紐約地區福建學生學者聯誼會主席劉偉博士(732)309-5352。

大紐約地區福建學生學者聯誼會開設「筆下書中：雲端系列讀書分享」網上公益活動，周五...
大紐約地區福建學生學者聯誼會開設「筆下書中：雲端系列讀書分享」網上公益活動，周五開講。(陳界福設計)

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