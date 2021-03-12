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房客遭非法驅逐可司法維權 新州將發布執法者相關守則

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州疫期禁止房東因欠租驅逐房客。(美聯社)
新州疫期禁止房東因欠租驅逐房客。(美聯社)

疫情爆發後，新澤西州州長墨菲簽署禁止房東驅逐欠租房客的行政令，但仍有成百上千房客面臨非法驅逐。許多人選擇報警，一些最終暫時住回原來的住所，另一些則無力負擔訴訟費用和時間，只能在疫情之下流離失所。

新州檢察長吉沃(Gurbir Grewal)指，將於本月發布執法者相關守則，包括執法者應如何應對此類案件，希望公眾也能認識到這個問題。只有房客瞭解自身權益、警察清楚自身職責，才能真正解決問題。

NorthJersey.com報導，30歲的Bakema McFarland與八歲女兒住在紐瓦克(Newark)的一間公寓，外出返家時發現門被房東換鎖，報警進入房內後，所有物品不翼而飛。在此之前，房東曾在門口貼了驅逐令，指她拖欠3100元房租。

McFarland尋求法律援助(Legal Aid)，並與女兒暫時住在旅館和親友家中。法官指房東的驅逐違反行政令，進入屋內也沒有法官許可，但她還是無法回家。

新州此前通過一項法案，規定在公共衛生緊急狀態(public health emergency)期間，以及州政府解除該狀態60天內，房東不得因租客未繳房租而驅逐、懲罰或罰款。

McFarland的情況並非個例。非營利機構Elizabeth Coalition to House the Homeless主任Linda Flores Tober說，幫助無家可歸者超過30年，很少聽說他們最終在法院勝訴的案例，很多人甚至不懂得向司法機關求助。

在此之前，一些執法機關甚至拒絕應對驅逐案件，認為這是「房東與房客之間的糾紛」。倡議組織要求新州警方和檢方應對此進行專門培訓，讓警員瞭解新規和如何應對，特別是房東威脅要驅逐房客時。

新州疫期禁止房東因欠租驅逐房客。(美聯社)
新州疫期禁止房東因欠租驅逐房客。(美聯社)

房東 新州 疫情

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