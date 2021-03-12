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新冠變異病毒快速檢測 新州羅大研發試劑

記者謝哲澍／新澤西州報導
針對三種最流行的新冠病毒變種，羅格斯大學正研發一項快速檢測。(美聯社)
針對三種最流行的新冠病毒變種，羅格斯大學正研發一項快速檢測。(美聯社)

全美目前新冠疫情逐漸得到控制，但變異病毒感染病例激增，令民眾和專家警覺。羅格斯大學(Rutgers University)正在設計一項類似PCR的快速檢測，能夠在一個多小時內檢測出三個最流行的變種：來自英國、南非和巴西的菌株。

羅大醫學院公共健康研究所主任阿蘭德(David Alland)指出，普通的檢測方式無法區別變異病毒感染，使美國目前對變異病毒束手無策，「新檢測試劑能夠改變一切，確保能夠正確追蹤這些危險變體的擴散。」

羅大的研究是美國針對變異病毒進行的首批商業測試之一，產生的數據將提供給研究人員和公眾。

阿蘭德指出，目前可用的幾種商業測試中，提供的資訊很少，而且公司以外的任何人無法對其進行修改，「此測試是開源的，可以由其他人根據需要進行修改。這非常重要，因為流行病每天都在變化。」

根據羅大聲明，該測試是第一個使用「鬆散分子信標」(sloppy molecular beacon probes)的研究方法，用於檢測生物體頻繁突變的高度敏感和特異的DNA序列。這項測試在臨床環境中表現良好。

儘管該測試可以檢測到變異病毒，但無法精確區分是何菌株，無論是英國、巴西還是南非變體。阿蘭德說，團隊正努力改進，以查明具體的變異來源。

值得一提的是，阿蘭德也是伊波拉病毒(Ebola)快速檢測的發明者。

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