新州羅大研發變異病毒快速檢測試劑

羅格斯大學正在設計一項類似PCR的快速檢測，能夠在一個多小時內檢測出三個最流行的變種。 (CDC)

全美目前新冠疫情逐漸得到控制，但變異病毒感染病例激增，令民眾和專家警覺。羅格斯大學(Rutgers University)正在設計一項類似PCR的快速檢測 ，能夠在一個多小時內檢測出三個最流行的變種：來自英國 、南非和巴西的菌株。

羅大醫學院公共健康研究所(Rutgers Medical School Public Health Research Institute)主任阿蘭德(David Alland)指出，普通的檢測方式無法區別變異病毒感染，使美國 目前對變異病毒束手無策，「新檢測試劑能夠改變一切，確保能夠正確追蹤這些危險變體的擴散。」

羅大的研究是美國針對變異病毒進行的首批商業測試之一，其產生的數據將被發佈並提供給研究人員和公眾。

阿蘭德指出，在目前可用的幾種商業測試中，提供的資訊很少，而且公司以外的任何人無法對其進行修改，「我們的測試是開源的，完全公開整個方法，可以由其他人根據需要進行修改。我們認為這是非常重要的，因為流行病每天都在變化。」

根據羅大聲明，該測試是第一個使用「鬆散分子信標」(sloppy molecular beacon probes)的研究方法，用於檢測生物體頻繁突變的高度敏感和特異的DNA序列。阿蘭德說，這項測試在臨床環境中表現良好。

儘管該測試可以檢測到變異病毒，但它無法精確地區分它是什麼樣的菌株，無論是英國、巴西還是南非變體。

但阿蘭德說，他和團隊已經在努力進行改進，以查明具體的變異來源。研究人員希望在未來幾周內發佈他們的新的、更大的測試。

值得一提的是，阿蘭德也是伊波拉病毒(Ebola)快速診斷的發明者，並因此獲得美國國家衛生署(National Institutes of Health)64萬元的研究經費。