疫苗Q&A 華人醫護線上解惑

張麗麗(左)解答疫苗相關問題，李安琪(右)主持。(主辦方提供)

羅伯森巴拿巴斯醫療系統桑莫塞醫院(Robert Wood Johnson University Hospital Somerset)華人 醫療服務部，日前舉辦線上中文講座「接種新冠疫苗 的益處」，資深註冊護士張麗麗(Lily Zhang)解答疫苗相關問題。

●疫苗有效性：

有兩種方法來衡量疫苗的有效性，首先是直接測量人體內的抗體，其次是通過實驗組和對照組各自結果的數據，作為指導得出的比率得出的結果來衡量。

●疫苗安全性：

疫苗中的mRNA是信使核糖核酸，只能傳遞資訊，不會像在細胞核的核糖核酸DNA那樣去複製基因，只是告訴人體的細胞如何去做，讓人體通過接收這個資訊發現這個東西是外來的從而產生抗體同時具有免疫力 。人不會因為注射疫苗而產生病毒，身體反應是產生抗體從而免疫，不會改變基因。

●群體免疫：

群體免疫的概念是讓足夠數量的人對疾病產生免疫力。統計學家和流行病學家提出的數據至少要達到65%到75%之間，才可以切斷傳播鍊。通過接種疫苗來獲得免疫，是快速而有效能解決染病的方法，並同時阻斷傳播，減少發病率、重病率和死亡率。

此次講座由桑莫塞醫院華人醫療服務部和聯合健康保險共同舉辦，由華人醫療服務部負責人李安琪(Angela Lee)主持。

RWJBarnabas Health還將於3月31日(周三)下午3時，舉行乳癌倖存者網路研討會：乳腺癌治療後需要瞭解的神經性疾病知識。由血液學及腫瘤學專家鄧可立(Horace Tang)主講人們需要瞭解的神經性疾病的治療、副作用和管理。

該講座為英文，登記後可獲取連結，可致電：(732)557-8270或發送電郵至[email protected]。