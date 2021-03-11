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疫情受控 新賓州大學多恢復正常畢業典禮

記者謝哲澍／綜合報導
新賓州各大學陸續公布畢業典禮計畫。(Getty Images)
新賓州各大學陸續公布畢業典禮計畫。(Getty Images)

新冠疫情使去年大學畢業典禮泡湯，今年疫情得到控制，新賓州各大學紛紛公布今夏畢業典禮的日期和形式。絕大部分選擇在室外恢復正常的畢業典禮，但限制家人陪同；新州州立羅格斯大學(Rutger University)則線上舉行典禮。

普林斯頓大學將於5月16日(周日)在體育場舉行畢業典禮，所有遵守學校防疫條款的畢業生皆可參加；其他畢業活動則線上舉行，畢業典禮也將在網上直播，畢業生親友、家人可通過網路參與。

菲爾萊狄更斯大學(Fairleigh Dickinson University，FDU)將於5月17、18日，在大都會人壽球場(MetLife Stadium)舉行畢業典禮，並按照州政府的防疫條款進行。

受限於入場人數，肯恩大學(Kean University)將於5月12至16日，分場次在Alumni Stadium舉行畢業典禮，畢業生親友、家人可通過網路參與。

賓州大學(Upenn)將於5月17日在富蘭克林體育場舉行畢業典禮，本科畢業生允許現場參加畢業典禮，前提是畢業生居住在當地，願意配合學校進行新冠檢測，以及沒有任何被學校開除的違規行為；碩士和博士生不允許進場。

天普大學(Temple University)正計畫5月初舉辦較小規模的學校和學院為單位的畢業典禮，可能會持續數日，校方表示希望學生名字會被喊出來，而他們能在現場聽到。

理海大學(Lehigh University)上周宣布將為2020和2021級的本碩學生分別舉辦三場現場畢業典禮，畢業生可以帶兩位嘉賓；爵克索大學(Drexel University)還未公布最終的畢業典禮方案。

疫情 防疫 賓州

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