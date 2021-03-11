接種率低 忽視郊區 賓州疫苗分配挨轟

賓州疫苗分配遭批評效率不佳。(美聯社)

賓州 已為超過300萬人次接種新冠疫苗 ，但疫苗分配方案卻飽受各方質疑。包括民主黨議員在內，多名立法者質疑州長沃爾夫的分配方案對城郊居民不公，且接種覆蓋率低於預期，呼籲改進。

費城 單獨從聯邦政府獲得疫苗，該數量獨立於賓州其他地區且不由州政府管控。然而成千上萬在費城醫院中接受癌症和糖尿病等高風險疾病治療的患者，卻無法在醫院接種疫苗，原因是他們並不住在費城。

費城只能為該市居民接種，賓州東南地區的疫苗嚴重不足，大型接種診所也剛剛才起步。蒙哥馬利(Montgomery)郡長Ken Lawrence Jr.表示，該郡獲得的疫苗數量少得可憐，許多居民專程驅車前往其他郡接種疫苗。

賓大醫學院上周也表示，他們沒有獲得州政府允諾，因此目前無法在郊區開設接種站；賓大醫院有28萬郊區患者，無論年齡還是病症都符合接種條件，卻只有不到3000人完成接種。天普大學醫療系統也表示，已就郊區患者的接種問題向州政府求助，但是沒有得到回饋。

反觀新澤西，所有疫苗配額由州政府統一調配，大型接種站也已運營超過一個月，無論城市和郊區，疫苗接種覆蓋率都高於賓州。很多到費城求醫的新州居民表示，已經接種過新冠疫苗。

沃爾夫發言人Lyndsay Kensinger將問題歸咎於疫苗供給不夠，稱只有聯邦政府能解決該問題，「事實上分配情況良好，一些抱怨最多的郡，其實接種率高於平均。」

同樣是民主黨的議員無法苟同。眾議員Jared Solomon表示，所有人都同意賓州的疫苗分配可以做得更好，「對於可以去哪打疫苗，政府的回答讓居民困惑、焦慮。」

民主黨人士Mustafa Rashed指，由於沃爾夫本屆任滿後已無法尋求連任，因此現在賓州民主黨的議員都比他更著急，「但疫苗並非政治問題，而事關生死，州長還有22個月的任期，應當負起責任。」